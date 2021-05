Star Wars : Dark Vador a hésité à tuer Palpatine

Dark Vador est une personne facilement corruptible – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est un vaste univers composé de films, romans, jeux vidéo ou encore séries avec plusieurs productions dans les cartons de Disney+. Il faut dire que la mythologie est riche, débutée en 1977 avec Un nouvel espoir. Depuis plusieurs décennies, certaines zones d’ombre sont également éclaircies par les comics. On a notamment appris qu’après avoir capturé Han Solo, Boba Fett a perdu son corps ! Aujourd’hui, c’est une nouvelle révélation apportée par Dark Vador #11 de Greg Pak, Raffaele Ienco, Neerah Menon et Joe Caramagna. Cette histoire, totalement canon, laisse penser que Dark Vador a hésité avant de tuer Palpatine.

Dark Vador savait qu’il pouvait détruire Palpatine

Star Wars est plus populaire que jamais. Disney a mis en chantier une nouvelle trilogie, en plus de films dérivés (Solo et Rogue One), plusieurs séries sur Disney+… Mais les comics ne sont pas en reste et Dark Vador #11 nous permet d’entrer dans la psyché de l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma. On découvre que celui qui était autrefois Anakin Skywalker, et reviendra dans la série Obi-Wan Kenobi, a eu des visions.

Dans ces visions, Dark Vador voit Luke Skywalker lui disant qu’il peut battre l’Empereur, que c’est son destin, qu’il est déjà écrit. Le Sith sait qu’il doit détruire Palpatine et n’a aucune raison d’hésiter. A moins qu’il ne soit plus corrompu par le côté obscur de la Force qu’on ne peut l’imaginer. L’Empereur a un énorme pouvoir sur Dark Vador depuis que ce dernier est jeune homme. Anakin Skywalker est quelqu’un de corruptible.

Il semble donc évident que le Sith partage un lien fort et une dynamique puissante avec Palpatine. Ce qui explique son hésitation révélée dans Dark Vador #11. On découvre également que Dark Vador est souvent en désaccord avec son maître, cherchant sa propre voie. Elle sera finalement celle du bien.

Dark Vador n’a pas hésité à sauver Luke mais à détruire Palpatine

Dark Vador souhaitait sauver Luke Skywalker – Crédit : Lucasfilm

Dans Le Retour du Jedi, Dark Vador regarde Palpatine électrocuter son fils et s’arrête un peu avant de tuer son maître. Sachant que le Sith savait que son destin était de détruire l’Empereur, pourquoi a-t-il marqué un temps d’arrêt avant d’agir ? Dark Vador ne se demande pas s’il doit sauver Luke Skywalker, c’est une évidence, mais s’il doit définitivement faire disparaître son maître. Il semble totalement dépendant de celui qui l’a guidé vers le côté obscur de la Force.

Finalement, Dark Vador a fait un choix héroïque : sauver Luke Skywalker, considéré comme le vrai maître Jedi, la galaxie, tuer Palpatine et faire preuve de rédemption.

Source : ScreenRant