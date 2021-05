Star Wars : pourquoi Dark Vador a-t-il coupé la main de Luke Skywalker ?

Star Wars ajoute constamment de la richesse à son univers, même à ses histoires originelles. Dans l’Empire Contre-Attaque, Dark Vador coupe la main de son fils, Luke Skywalker. Les raisons de cet acte n’ont jusqu’ici pas été expliquées de façon claire, c’est pourquoi l’amputation de Luke était jusqu’ici un simple fait de duel. Mais la nouvelle issue du comics Marvel Darth Vader montre qu’il y a d’autres raisons à cela, plus calculées.

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série de comics Darth Vader (2020) de Greg Pak.

Dark Vador en train de trancher la main de Luke Skywalker. Crédit : Marvel

L’échantillon en avant-première du nouveau numéro du comics Darth Vader de Greg Pak nous en dit plus à ce sujet. Après sa rébellion ratée contre l’Empereur, celui-ci le fait transporter dans les tréfonds de Coruscant pour réparer son armure, qui l’aide à rester en vie. Un fait assez habituel, tant l’armure de Dark Vador est régulièrement mise à contribution. Suite à cet échec cuisant, les planches dévoilées par l’avant-première laissent penser que Vador va désormais se concentrer sur son fils.

Dark Vador veut convertir Luke Skywalker au côté obscur en le faisant souffrir

Dans la preview, Vador est salement amoché, et se retrouve attaché à un dispositif médical, comme ce fut le cas après son duel face à Obi-Wan Kenobi sur Mustafar. Lorsque le droïde médical se prépare à l’éteindre, pour lui épargner la douleur, Vador refuse. Vador veut ressentir la douleur, car elle décuple sa puissance. On le voit ensuite hurler de douleur alors qu’il s’exprime en tant que narrateur : « La souffrance, comme celle que je t’ai donnée, mon fils ».

Et c’est ainsi que d’après la logique de Vador, tordue par le côté obscur, il considère que couper la main de son fils était en fait un cadeau : la douleur. Ce n’est pas un secret, Dark Vador a pour but de convertir Luke Skywalker au côté obscur de la Force. La douleur est l’une des voies qui mène au côté obscur. L’une de celles qui a poussé feu Anakin Skywalker à suivre cette voie.

En coupant la main de son fils, Vador s’assure de lui faire ressentir de la douleur, et de la colère. Dans l’univers Star Wars, la douleur et la colère sont parmi les sentiments les plus efficaces pour faire basculer un Jedi vers le côté obscur. Vador recherche par ailleurs les faiblesses de son fils, notamment les personnes à qui il tient. Vador sait en effet parfaitement l’attachement est une arme puissante, et facilement utilisable, comme il en a fait la douloureuse expérience.

Star Wars : Dark Vador a hésité à tuer Palpatine

Source : screenrant.com