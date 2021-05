Star Wars : Boba Fett a perdu le corps de Han Solo

Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est une riche mythologie sans cesse étoffée par de nouvelles productions. La dernière en date ? The Bad Batch, diffusé depuis le 4 mai dernier sur Disney+. Le service compte également proposer d’autres séries Star Wars dans les années à venir, mais également Marvel. Aujourd’hui, un nouvel arc nous est révélé par un comics à propos de Boba Fett. Le chasseur de prime, apparu dans The Mandalorian, est connu pour avoir emprisonné Han Solo dans de la carbonite. Mais il semblerait que Boba Fett, aussi doué soit-il, a tout simplement perdu le corps de l’homme pendant le trajet vers Jabba le Hutt…

Boba Fett s’est fait dérober le corps de Han Solo

Ce sont de nouveaux éléments révélés par Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1. On apprend que Boba Fett a perdu le corps de Han Solo alors qu’il devait le livrer à Jabba le Hutt. Alors que l’homme devait rester gelé dans sa prison de carbonite, cette dernière a commencé à fondre. Boba Fett décide alors de s’arrêter à la Lune du contrebandier de Nar Shaddaa, rendant visite à un spécialiste pour comprendre ce qui cloche avec son prisonnier

Boba Fett apprend que la carbonite de Han Solo est instable et ne peut être réparée qu’en échange d’un paiement. Le chasseur de primes tente alors de négocier pour payer après avoir livré son dû à Jabba le Hutt et touché son argent. Mais le spécialiste demande plutôt à Boba Fett de tuer un guerrier dans une arène de combat en guise de vengeance pour une affaire passée. Le chasseur de primes accepte le deal et accomplit la tâche mais à son retour, Han Solo a disparu…

Boba Fett découvre que des voleurs ont tué le spécialiste puis récupéré le corps de Han Solo. Jabba le Hutt appelle le chasseur de primes pour lui dire qu’il s’impatiente…

Bien évidemment, la trilogie nous montre que Boba Fett a finalement pu livrer le corps de Han Solo à Jabba le Hutt. Mais ce comics nous apprend que le chemin a été plus compliqué que prévu. Il faudra attendre les prochains numéros de Star Wars: War of the Bounty Hunters pour apprendre comment Boba Fett a pu remettre la main sur Han Solo et accomplir sa mission. Quant aux voleurs, on imagine qu’ils souhaitaient toucher la prime.

