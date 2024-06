Star Wars Épisode X : le nouveau film est annoncé, voici tout ce que l’on sait déjà !

Rey Skywalker est de retour, pour le meilleur et pour le pire ? Le tournage du prochain film Star Wars est officialisé : Daisy Ridley reprend son rôle emblématique de Rey, désormais Jedi accomplie et à la tête de sa propre académie. On vous résume ce que l’on a appris.

Le prochain film de la saga Star Wars est officiellement lancé, selon Production List. Star Wars : Episode X – Un Nouveau Début (Star Wars : A New Beginning en anglais), centré sur Rey Skywalker, est officiel et promet de ramener l’héroïne bien-aimée sur nos écrans.

Star Wars est de retour sur grand écran avec un dixième film

Le tournage va débuter ce 2 septembre 2024 aux Pinewood Studios de Londres, confirmant ainsi l’authenticité du titre et donnant le coup d’envoi de cette nouvelle aventure intergalactique. On le savait déjà, Daisy Ridley reprendra son rôle de Rey, désormais une « puissante Maître Jedi » à la tête de sa propre académie, formant la prochaine génération de Chevaliers Jedi.

Derrière la caméra se cache un nom talentueux : Sharmeen Obaid-Chinoy. Cette réalisatrice pakistanaise, saluée pour son travail audacieux et percutant, apporte une nouvelle dimension à l’univers cinématographique de Star Wars.

Car Obaid-Chinoy n’est pas étrangère à la reconnaissance internationale : son court métrage documentaire Saving Face a remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire en 2012, faisant d’elle la première Pakistaise à remporter un prix de l’Académie. Son travail suivant, A Girl in the River: The Price of Forgiveness, a également connu un grand succès, remportant l’Oscar du meilleur court métrage documentaire en 2016.

L’intrigue reste encore un mystère, mais nous savons que le film se déroule quinze ans après les événements de L’Ascension de Skywalker. Rey devra relever de nouveaux défis tout en reconstruisant l’Ordre Jedi et en insufflant une nouvelle vie à la Force. Reste à savoir si le film sera à la hauteur de l’attente des fans de la franchise, qui n’auront jamais autant été divisés face à la multiplicités des productions signées Disney.

Voici l’annonce officielle du film traduite en français : « Star Wars : A New Beginning est la suite officielle de la saga Skywalker. L’intrigue devrait porter sur la reconstruction de l’Ordre Jedi par Rey après les événements de L’Ascension de Skywalker. Le film sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a également réalisé les épisodes 4 et 5 de « Ms. Marvel ». Daisy Ridley reprendra son rôle de Rey. » Rappelons qu’il s’agira, là encore, d’une trilogie.