Star Wars : dans quel ordre regarder tous les films et séries ?

Luke et Vador dans l’épisode V ©Lucasfilm

D’une simple trilogie, Star Wars est devenu l’une des plus grosses franchises cinématographiques de tous les temps. Son univers cosmique nous plonge dans les affres de la galaxie où les aventures épiques des héros s’entrechoquent avec le mysticisme d’une Force omnisciente, qui se débat entre ombre et lumière. Les premiers films narraient les aventures de Luke qui devient progressivement un Jedi salvateur déjouant la tyrannie de l’Empire.

Face au succès retentissant de la trilogie initiale, Lucasfilm a transformé l’essai en produisant une prélogie, une postlogie, des séries animées, des films spin-offs et même des séries en live-action avec la complicité de Disney. Autant dire que le profane aura bien du mal à mettre au clair la chronologie très dense où se nichent les différentes œuvres. Même un fan acharné de Star Wars pourrait avoir des doutes sur certaines temporalités.

Dans ce dossier spécial, nous avons classé les principaux films et séries dans l’ordre chronologique. Le genre d’article à lire avant de se lancer dans un marathon Star Wars. Il permet également d’avoir un résumé succinct du canon (hors livres et comics). Nous mettrons évidemment à jour cet article à mesure que de nouveaux programmes sortiront.

La Menace Fantôme

Alors que le Seigneur Sith Palpatine complote en secret, Obi-Wan et Qui-Gon font la connaissance d’un enfant très sensible à la Force. Il s’agit d’Anakin qui deviendra plus tard l’impitoyable Dark Vador. Le film explore ses premiers pas hésitants dans le monde des Jedi, sa peur exacerbée étant toutefois palpable ce qui rend Yoda méfiant… Après la mort tragique de Qui-Gon, Kenobi prend Anakin sous son aile.

L’Attaque des Clones

Dix ans plus tard, la tension politique est à son comble. Pour affronter Dooku et les Séparatistes, la République mobilise une armée de clones commandée jadis par un certain Sifo-Dyas. Pendant ce temps, Anakin est chargé de protéger Padmé. De plus en plus puissant, le jeune Padawan peine à contenir ses émotions, la perte de sa mère le poussant à libérer sa colère. Le film marque le début de la Guerre des Clones. Et se ponctue par le mariage secret entre Anakin et Padmé.

The Clone Wars

Logiquement, c’est le film The Clone Wars et la série animée éponyme qui se greffent à présent dans la chronologie. On y suit en long et en large les dessous du conflit à travers les points de vue de nombreux protagonistes. L’occasion de faire la connaissance d’Ahsoka Tano, la padawan d’Anakin ou encore du capitaine clone Rex. Nos héros se confrontent à des antagonistes puissants comme Dooku, Cad Bane et Grievous, tous gravitant dans l’ombre de Sidious qui prépare son coup d’État.

Très riche, la série animée permet d’éclairer de nombreuses zones d’ombre qui subsistent entre l’épisode II et III, espacés de trois ans. Outre les combats, on y découvre les dessous diplomatiques ainsi que les conséquences néfastes de la guerre sur les planètes. The Clone Wars prend également le temps de développer les arcs des personnages à l’instar du basculement progressif d’Anakin, du retour inattendu de Maul ou de l’histoire d’amour insoupçonnée d’Obi-Wan.

Pour être pointilleux : les quatre derniers épisodes de la saison 7 de The Clone Wars ont lieu en même temps que La Revanche des Sith, la Grande Purge étant mise en scène également. Vous pouvez ainsi les mettre de côté pour les regarder à la suite de l’épisode III de la prélogie dont voici la présentation.

La Revanche des Sith

C’est le point de bascule de la saga. Celui où Dark Sidious parvient à ressusciter l’Empire Sith et à attirer Anakin dans ses filets. Une période dramatique marquée par le déclenchement du terrible Ordre 66 qui retourne les clones contre les Jedi. Le plan machiavélique de Palpatine est un succès et donne le tempo pour les films suivants. On assiste à la transformation d’Anakin en Vador mais aussi à la naissance de Luke et Leia, fruit de son amour avec Padmé. Les rares Jedi restants doivent s’exiler pour échapper aux sbires de l’Empire.

©Lucasfilm

The Bad Batch

Toujours avec Dave Filoni à la baguette, ce spin-off de The Clone Wars prend corps juste après les évènements dramatiques narrés dans La Revanche des Sith. Nous y suivons une escouade de clones génétiquement modifiés, la Bad Batch. Refusant de tuer des insurgés, ils deviennent des traîtres et sont pourchassés par l’Empire au même titre que les Jedi. Passionnante, la série étudie en profondeur les subtilités des soldats clones et s’attarde notamment sur leur maison-mère, Kamino. La seconde saison de The Bad Batch est programmée pour le 28 septembre.

Solo : A Star Wars Story

Mal-aimé de la saga, ce spin-off se déroule six ans après l’avènement de l’Empire Galactique. Il permet de développer l’arc de Han Solo qui manquait en effet cruellement de matière jusqu’alors. Le film raconte les jeunes années du contrebandier au grand cœur qui deviendra plus tard un héros de l’Alliance Rebelle. Il met notamment en scène sa rencontre avec Chewbacca, Lando Calrissian mais aussi avec son vaisseau mythique : le Faucon Millenium.

Obi-Wan Kenobi

Dix ans se sont écoulés depuis La Revanche des Sith. La galaxie est sous le joug de l’Empire qui chasse les derniers Jedi ayant survécu à l’Ordre 66. Réfugié sur Tatooine, Obi-Wan Kenobi s’est fermé à la Force. Alors qu’il surveille Luke, il va sortir de son exil pour venir en aide à un ancien allié. Cette série plutôt réussie montre comment Kenobi est passé d’un sentiment de culpabilité intense à une sagesse digne de son rang. Elle met notamment en scène un combat épique entre Vador et Obi-Wan et plante les graines de la suite de l’aventure.

Star Wars Rebels

Longue de quatre saison, cette série animée prend corps cinq ans avant l’épisode IV. Elle continue de documenter la lutte contre les forces impériales et les Inquisiteurs Sith à travers les yeux d’un groupe de rebelles composé notamment de la Mandalorienne Sabine Wren et de l’ancien Jedi Kanan Jarrus. Celui-ci prend sous son aile Ezra Bridger, un jeune garçon sensible à la Force, pour le former.

Andor

En cours de diffusion sur Disney+, la série Andor est un préquel du spin-off Rogue One. Elle se focalise sur le personnage de Cassian Andor, toujours incarné par Diego Luna, cinq ans avant la mission décisive sur Scarif. Loin d’être encore un héros de l’Alliance Rebelle, il vit de trafic et de délits dans une société blafarde, écrasée par la dictature impériale. Par la force des choses, le mercenaire va intégrer la résistance.

Sombre à souhait, ce thriller d’espionnage met en exergue la montée du sentiment révolutionnaire dans la galaxie et prépare le terrain pour son film source.

Andor © Disney, Lucasfilm

Rogue One: A Star Wars Story

Logiquement, le film Rogue One fait suite à son spin-off dans la chronologie. Il met en scène une mission déterminante dans laquelle des espions rebelles parviennent à dérober les plans secrets de l’Étoile de la Mort. Sous le commandement de Cassian Andor et Jyn Erso, le groupe de résistants va se sacrifier pour que l’espoir subsiste. Acculée par le croiseur de Vador, la princesse Leia confiera ensuite les plans à R2-D2 qui s’enfuira sur Tatooine avec son compère C-3PO via une capsule de sauvetage.

Un Nouvel Espoir

En sa qualité de premier film Star Wars, Un Nouvel Espoir procure toujours un frisson quand sa scène d’ouverture surgit. Laquelle prend d’ailleurs directement la suite de la fin de Rogue One. Jeune adulte, Luke a désormais des fourmis dans les jambes et rêve d’aventures interstellaires.

Initié à la Force par le vieux Ben Kenobi, il délivre Leia, sa sœur dont il ignore encore la réelle identité, avec l’aide de Solo et Chewbacca. Grâce aux plans interceptés, il parviendra ensuite à anéantir la station de combat impériale en écoutant son « intuition ». Un premier succès de taille dans le voyage du héros qu’il a entrepris.

L’Empire contre-attaque

Malgré la destruction de l’Étoile de la Mort, l’Empire est loin d’être vaincu et poursuit sans relâche l’Alliance Rebelle. Luke se rend sur Dagobah pour poursuivre sa formation auprès de Yoda, exilé depuis sa défaite contre Sidious. Un entraînement rude où le vénérable Jedi l’avertira sur les dangers du côté obscur.

Ce film marquant, considéré par beaucoup comme le meilleur de la saga, met ensuite en scène un duel au sabre mythique entre Luke et Vador. Ce dernier lui fait notamment une révélation fracassante : « Je suis ton père ». Mais le jeune Skywalker résiste au côté obscur et parvient à s’enfuir malgré sa main tranchée.

© Lucasfilm

Le Retour du Jedi

Une nouvelle Étoile de la Mort est en cours de construction. Pendant ce temps, Luke parvient à libérer Solo des griffes de Jabba et apprend la vérité sur sa sœur Leia. En pleine mission sur Endor pour désactiver le champ de protection de la station spatiale, le Jedi décide de se rendre. Après un combat remporté contre Vador, il passe proche de la mort, submergé par les éclairs de Force de Palpatine. Mais dans un élan de lucidité, son père projette le Sith dans un puits d’aération.

Grâce à Leia, Solo et consorts, l’Étoile de la Mort est à portée des tirs rebelles qui ne se privent pas de la détruire. L’Empire est désormais vaincu. Ce film referme la trilogie en donnant une noble fin à Vador redevenu le Jedi qu’il était jadis avant de rendre son dernier souffle.

The Mandalorian

The Mandalorian est une série en cours de diffusion sur Disney+, la troisième saison étant prévue pour l’année prochaine. Elle se déroule cinq ans après la chute de l’Empire et met en vedette un duo déjà emblématique dans le cœur des fans. Le Mandalorien Din Djarin prend sous son aile une petite créature verte extrêmement sensible à la Force, Grogu, dont la puissance attire de sombres convoitises. Mando se met en quête de ramener l’Enfant à son peuple, les Jedi… Aventures épiques, Sabre Noir et credo mandalorien s’entremêlent dans cette série passionnante encore loin d’avoir écrit son point final.

Din Djarin et Grogu © Lucasfilm

Le Livre de Boba Fett

Alors qu’on pensait que Boba Fett avait été dévoré par le Sarlaac dans l’épisode VI, il n’en est rien. Le célèbre chasseur de prime, entraperçu dans la série The Mandalorian, est bien vivant. Accompagné de Fennec Shand, il s’assoit sur le trône jadis occupé par Jabba le Hutt. Et tente alors de régner sur Tatooine où la pègre locale voit d’un très mauvais œil son ascension. Aidé par quelques alliés, dont Mando et Grogu, il parviendra finalement à venir à bout du syndicat des Pykes.

Le Livre de Boba Fett explore en détail la personnalité de Boba Fett, humanisant un personnage autrefois violent et taiseux ayant acquis une certaine sagesse. Elle inclut également de longues séquences montrant l’enseignement Jedi donné à Grogu et les tensions entre Din Djarin et son clan mandalorien. Notez que l’Enfant choisira finalement de rejoindre son père adoptif, refusant de continuer sa formation auprès de Luke.

Le Réveil de la Force

30 ans après la destruction de l’Étoile de la Mort, le Premier Ordre s’est créé sur les ruines de l’Empire avec à sa tête le suprême leader Snoke. Ce sombre personnage est secondé par Kylo Ren, ancien apprenti de Luke ayant basculé du côté obscur (et qui n’est autre que le fils de Leia et Han). Le film introduit de nouveaux personnages qui deviendront des figures incontournables de la résistance : l’ancien Stormtrooper Finn, le pilote Poe Dameron et surtout Rey, une pilleuse d’épaves très sensible à la Force.

Le Premier Ordre a mis au point une nouvelle arme de destruction, la base Starkiller qui met à mal la Nouvelle République naissante. La lutte contre cette nouvelle arme de destruction sera au cœur de l’intrigue tout comme l’assombrissement de Kylo Ren et la naissance d’une Jedi en puissance en la personne de Rey.

Les Derniers Jedi

La guerre continue de faire rage entre le Premier Ordre et la flotte rebelle. Dans le même temps, nous suivons la formation de Rey distillée par un Luke aigri. Une Dyade de Force se crée entre Kylo et la jeune femme, offrant une connexion singulière entre les deux personnages. Rey apprend que Luke a songé à tuer Ben Solo dans l’académie Jedi, chose qu’il reconnaît, le Jedi se sentant démuni face à la noirceur naissante de son neveu.

Le film met en scène une bataille spatiale complexe entre les deux flottes ennemies, ponctuée par un sacrifice qui restera dans les mémoires de la résistance. On assiste également à l’avènement de Kylo Ren à la tête du Premier Ordre et à la transformation de Rey en Jedi accomplie. Sans oublier le dernier baroud d’honneur de Luke. Malgré les pertes considérables, la résistance n’a toutefois pas dit son dernier mot.

L’Ascension de Skywalker

Ce film referme les portes de la saga Skywalker. Il marque le retour d’un Seigneur Sith que l’on croyait disparu depuis de nombreuses années : Palpatine dont Snoke n’était qu’un vulgaire pantin. Ayant percé certains mystères de l’immortalité et du clonage, Sidious veut promulguer le Dernier Ordre en mettant à mal les dernières émanations de la résistance grâce à une flotte de 10 000 destroyers. Mais c’était sans compter sur le courage sans limite de Rey et sur la rédemption bienvenue d’un Ben Solo retrouvé.