Star Wars : Ewan McGregor évoque les coulisses de la série sur Obi-Wan Kenobi

L’acteur qui reprendra son rôle dans la série Disney+ sur Obi-Wan Kenobi a récemment évoqué quelques secrets de fabrication du show. Il a notamment expliqué que la production utiliserait les mêmes technologies d’effets spéciaux que The Mandalorian.

Crédit : Lucasfilm

« Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent cet écran incroyable. (…) Donc, quand vous êtes sur le plateau, si vous êtes dans un paysage de neige ou quelque chose, quand vous regardez autour de vous, vous voyez cela. Cela vous donne l’impression d’être dans l’endroit. Je pense que ça va avoir l’air plus réel pour nous, pour les acteurs. », a déclaré McGregor.

Si vous avez regardé le documentaire Disney Gallery dédié à The Mandalorian, vous avez en effet certainement vu cette technologie à l’œuvre. Elle consiste à remplacer les traditionnels fonds verts par de vrais écrans LED haute définition, sur lesquels sont diffusés les décors d’une scène. Cela permet aux acteurs de se sentir mieux imprégnés de l’univers que les entoure. Enfin, les décors n’ont pas à être ajoutés sur des fonds verts en post-production, et les équipes n’ont pas à se déplacer sur plusieurs lieux de tournage, puisque tout est capturé directement en plateau.

The Mandalorian : regardez la création des effets spéciaux de la saison 1

Ewan McGregor se réjouit de reprendre son rôle d’Obi-Wan

Pour tourner The Mandalorian, John Favreau et ses équipes ont utilisé un écran LED semi-circulaire qu’ils ont baptisé Le Volume. 50% des scènes de la série ont été réalisées avec cette technologie. Ce qui représente un important gain de temps et d’argent pour la production. Cette technologie efficace imaginée par Favreau semble avoir séduit Deborah Chow, la réalisatrice de la série Obi-Wan Kenobi, et Ewan McGregor. « Je vais m’amuser beaucoup plus… [Les préquels] étaient tous avec écran bleu et écran vert et c’était difficile à imaginer. », commente-t-il.

L’acteur semble très enthousiaste à l’idée de reprendre son rôle, encore plus que pour les films Star Wars. « Je suis plus excité à l’idée de jouer à Obi-Wan cette fois que la première fois. », ajoute-t-il.

Un scénario gardé secret

Interrogé sur l’intrigue de la future série, McGregor reste néanmoins muet. Il affirme ne pas connaître tous les détails, ni même le titre du show. « Je ne sais pas encore comment ça va s’appeler. Je sais à peu près de quoi ça va parler, mais je ne vais pas vous le dire. », confie l’acteur.

Il va falloir être patient pour en savoir plus. Alors que la série devait être en ce moment en plein tournage, la production a été interrompue en janvier dernier. La présidente de Lucasfilms Kathleen Kennedy a en effet décidé de remplacer le scénariste et de faire réécrire le script. Le début tournage a donc été repoussé à début 2021.

Star Wars : Ahsoka aura un rôle dans la série Obi-Wan de Disney+

Source : MOVIE WEB