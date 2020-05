Star Wars : Ahsoka aura un rôle dans la série Obi-Wan de Disney+

Ahsoka Tano fera une apparition dans la série Obi-Wan de Disney+. Les studios ont à nouveau fait appel à l’actrice Rosario Dawson, qui incarnera également le personnage dans la saison 2 de The Mandaorian.

Après la série animée La Guerre des Clones, Ahsoka Tano sera de retour en live-action dans la saison 2 de la série The Mandalorian. Mais son parcours sur le petit écran ne s’arrêtera pas là, puisqu’on la retrouvera également dans le show Disney+ consacré à Obi-Wan Kenobi.

Crédit : Disney+

Si la maison de Mickey a recruté une actrice de renom telle que Rosario Dawson, c’est parce que son personnage Ahsoka ne fera pas qu’une brève apparition dans la galaxie Star Wars. Selon le site bien renseigné The Illuminderdi, l’actrice sera non seulement au casting de la saison 2 de The Mandalorian, mais aussi à celui de la série spin-off sur Obi-Wan.

Rosario Dawson rejoindra donc Ewan McGregor, qui reprendra son rôle d’Obi-Wan dans le show Disney+. On ignore cependant quelle importance son personnage aura dans la série. Pour l’instant, la production du spin-off est à l’arrêt pour une durée indéterminée. N’étant pas satisfaite du scénario, la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy a en effet décidé de faire réécrire le script par un nouveau scénariste. Le développement de la série en est donc toujours au stade de préproduction. On sait néanmoins que spin-off sera réalisé par Deborah Chow, à qui l’on doit plusieurs épisodes de The Mandalorian. Disney+ n’a pas encore annoncé de date de sortie.

Ahsoka Tano : nouveau personnage phare de la franchise Star Wars ?

Étant donné la popularité d’Ahsoka auprès des fans de Star Wars, ainsi que celle de son actrice, il n’est pas étonnant que la production d’Obi-Wan ait décidé d’intégrer le personnage à son intrigue. Si le succès est au rendez-vous, l’apprentie d’Anakin Skywalker pourrait bien se voir offrir un rôle dans un prochain film pour le grand écran. Certaines théories affirment même qu’Ahsoka Tano aurait bientôt droit à son prore show Disney+. Il pourrait s’agir de la mystérieuse série Star Wars centrée sur un personnage féminin que prépare le service de VOD. Ces informations n’ont cependant encore rien d’officiel. En attendant, Ahsoka fera ses débuts en chair et en os dans la saison 2 de The Mandalorian qui sera bien diffusée en octobre prochain sur Disney+.

Star Wars : ce personnage familier sera dans la série sur Obi-Wan Kenobi

Source : The Illuminerdi