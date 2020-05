The Mandalorian : Bébé Yoda aurait pu être plus mignon, mais il ne fallait pas

The Mandalorian a introduit le personnage le plus mignon de toute la galaxie Star Wars. Désormais adoré par les fans, l’Enfant a pourtant été enlaidi, à la demande du créateur de la série Jon Favreau.

Vous pensiez que Bébé Yoda ne pouvait pas être plus mignon que la petite créature adorable que vous avez découverte dans la saison 1 de The Mandalorian ? Vous vous trompez. Les illustrations originales de l’Enfant représentaient un visage encore plus attendrissant, et cela n’était pas du goût de Jon Favreau.

Crédit : Disney

Dans une interview accordée à Vanity Fair, le créateur de The Mandalorian a confié qu’il ne souhaitait pas que Baby Yoda soit trop mignon, afin d’éviter un effet un peu « comique ». Les premières illustrations de la créature étaient selon lui trop Disney, et pas assez Star Wars. « Ce que George [Lucas] avait établi avec Star Wars était que, peu importe la fantaisie de ces personnages, leur apparence étrange, les personnages du monde les traitaient toujours comme des citoyens normaux du monde. »

Baby Yoda a été enlaidi dans la série

Les équipes artistiques de The Mandalorian ont cependant eu d’abord un peu de mal à imaginer Baby Yoda comme un citoyen normal. « Même avec le merchandising, ils essayaient toujours d’adoucir ses traits plus durs », raconte John Favreau. Le showrunner et le producteur exécutif Dave Filoni ont donc tout fait pour « enlaidir » Baby Yoda. « Nous avons vraiment essayé de voir comment nous pouvions enlaidir chacun des différents traits individuels. », explique Favreau. Les solutions ont notamment été d’ajouter des « petits poils bizarres qui sortent de lui », ou encore de remplacer sa jolie dentition par des dents pointues et irrégulières.

Les petits sons émis par Baby Yoda sont un mélange de bruits de bébés et de divers animaux. Favreau et Filoni souhaitaient également rendre sa signature vocale plus étrange que mignonne, mais ils semblent avoir raté leur objectif. Les adorables petits cris de Baby Yoda ont effet fait craquer tous les fans de Star Wars.

En attendant de retrouver Baby Yoda dans la saison 2 de The Mandalorian en octobre prochain, les fans peuvent se procurer les nombreuses peluches à l’effigie de l’Enfant, dont l’incroyable version animée d’Hasbro. À l’occasion du Star Wars Day du 4 mai dernier, le fabricant de jouets a même annoncé un jeu Monopoly : Star Wars the Child, dans lequel on retrouvera différentes versions de Baby Yoda.

Star Wars : un fan recrée une figurine animée du bébé Yoda de The Mandalorian

Source : Vanity Fair