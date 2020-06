Star Wars : George Lucas et Jon Favreau détesteraient Les Derniers Jedi

Star Wars : Les Derniers Jedi est un épisode qui divise énormément les fans. Certains l’adorent pour son approche beaucoup moins nostalgique que Le Réveil de la Force. D’autres lui reprochent d’avoir déconstruit ce que J.J. Abrams a accompli avec le septième film. Mais qu’en pensent George Lucas, à l’origine de la franchise, et Jon Favreau, actuellement à la tête de The Mandalorian, qui a dévoilé sa création d’effets spéciaux ? Ils sembleraient que les deux hommes ne soient pas vraiment fans des Derniers Jedi…

C’est lors d’une interview que l’écrivain et producteur Kamran Pasha a livré l’information, qui reste à prendre avec des pincettes. Selon ce dernier, des sources proches de la production de Star Wars lui ont indiqué que George Lucas n’aime pas Les Derniers Jedi. Pire encore, l’homme aurait été « horrifié » en découvrant le film de Rian Johnson !

Histoire d’enfoncer le clou, Kamran Pasha révèle également que Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, qui signera le retour de Boba Fett, détesterait également Les Derniers Jedi. Le cinéaste se serait montré très préoccupé sur la direction que prenait le film et voulait offrir ses conseils.

Je vais vous dire ceci, et je ne l’avais jamais révélé publiquement. J’ai un ami qui est très proche de Jon Favreau et a bossé sur plusieurs de ses films. Il m’a dit que Jon Favreau déteste Les Derniers Jedi. Il m’a dit que lorsque Favreau a vu Les Derniers Jedi, il a pensé que Star Wars était hors de contrôle et a fait pression activement pour s’y impliquer, car il est fan et voulait sauver la franchise. Il a dit « Les gars, je peux vous aider. Vous êtes sur la mauvaise voie ».

– Kamran Pasha