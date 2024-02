The Mandalorian & Grogu serait loin d’atteindre le budget des derniers films Star Wars

Début janvier, nous apprenions qu’un film dédié à Grogu et Din Djarin allait entrer en production cette année. Les deux personnages feront ainsi bientôt leurs premiers pas sur grand écran pour le plus grand plaisir des fans de Star Wars. Ce long-métrage sera ambitieux mais les coûts de production devraient rester “mesurés” par rapport aux films de la postlogie. D’après The Bespin Bulletin, il profiterait d’un budget de 120 millions de dollars, pas plus.

A titre de comparaison, L’Ascension de Skywalker avait eu droit à un budget de 275 millions de dollars. Les Derniers Jedi avait quant à lui nécessité la bagatelle de 300 millions de dollars. D’aucuns craignent ainsi que le futur film sur Grogu et Mando souffre de la comparaison avec ses illustres prédécesseurs.

The Mandalorian & Grogu : vers un budget de 120 millions de dollars

Il ne faut toutefois pas tirer de conclusions trop hâtives en se basant simplement sur cet écart de budget, certes, abyssal. Pour rappel, la première saison de The Mandalorian avait coûté environ 120 millions de dollars (15 millions par épisode). Avec la même somme, Jon Favreau et son équipe devraient réussir à proposer un long-métrage digne de ce nom faisant honneur à Din Djarin et Grogu.

Il faudra toutefois patienter très longtemps avant de voir le résultat dans les salles obscures. Le tournage est censé débuter le 17 juin prochain à Los Angeles. D’après Bob Iger, le patron de Disney, The Mandalorian & Grogu sortira “probablement” en 2026, possiblement le 18 décembre. Une fenêtre de sortie très éloignée qui laisse les fans dans l’incertitude.

Devront-ils patienter encore deux années avant de retrouver leurs personnages fétiches ? Le film The Mandalorian & Grogu va-t-il remplacer la saison 4 de The Mandalorian ? Pour le moment, difficile d’apporter une réponse définitive à ces questionnements légitimes. Au vu de cette fenêtre de sortie éloignée, la saison 4 devrait logiquement être publiée avant la sortie du film – probablement en 2025 – pour nous faire patienter.

D’après Bespin Bulletin, le tournage était d’ailleurs censé débuter début février. Mais en l’absence de communication claire, la confusion règne. Il faudra donc suivre avec attention les prochaines déclarations du studio pour savoir si l’acte 4 de la série est toujours dans les cartons.