Star Wars KOTOR II : voici une solution pour éviter le bug qui empêche de finir le jeu sur Nintendo Switch

Aspyr vient de porter Star Wars Knights of the Old Republic II : The Sith Lords sur Nintendo Switch. Le célèbre jeu de rôle sorti en 2005 sur PC et Xbox est disponible depuis le 8 juin sur la console portable de Nintendo. De nombreux joueurs ont vite remarqué qu’un bug le rend totalement injouable. En effet, le bug se produit après une cinématique et empêche les joueurs de continuer l’histoire principale.

Suite à de nombreux signalements sur les forums et les réseaux, Aspyr a fini par reconnaitre que le jeu est impossible à terminer sur la Nintendo Switch. En début de semaine, le développeur a officiellement annoncé que : « oui, nous sommes au courant et notre équipe de développement travaille à livrer le correctif dès que possible ». D’ailleurs, Aspyr développe aussi actuellement le remake de Star Wars : KOTOR qui a été confirmé en 2021.

Aspyr propose d’utiliser les codes de triche pour éviter le bug de Star Wars : KOTOR II

Il y a quelques heures, Aspyr a partagé un nouvel article sur la page de support de Star Wars : KOTOR II. Non, ce n’est pas le correctif que les joueurs attendent avec impatience pour finir le jeu, mais une solution. Le développeur propose effectivement une solution pour contourner le bug et ainsi continuer le jeu. Le bug survient après la cinématique du crash du Basilisk en atterrissant sur la planète Onderon.

Aspyr conseille donc aux joueurs d’utiliser les codes de triche pour éviter le bug. « Pour l’instant, notre solution suggérée est de se téléporter après le point où le jeu plante en utilisant le menu de triche », explique le développeur. Voici la solution proposée : « pour ce faire, appuyez trois fois sur le joystick gauche, ouvrez le menu de triche et sélectionnez Warp [la commande de téléportation]. Nous vous recommandons de vous déplacer vers un emplacement aléatoire pendant que vous êtes sur l’écran de sélection du groupe avant la cinématique ». Vous pouvez ainsi vous téléporter avec votre équipe et non tout seul.

« Ensuite, suivez les mêmes étapes ci-dessus pour vous téléporter jusqu’à OND504 », précise le développeur. Pour prendre encore plus de précautions, l’astuce est de ne pas se diriger vers le quartier des marchands qui est apparemment responsable de faire planter le jeu. Cette solution ne vaut évidemment pas un correctif qui permettrait de jouer à Star Wars : KOTOR II normalement, mais les joueurs devront s’en contenter pour le moment. Bien entendu, Aspyr continue de travailler sur le correctif et partagera plus d’informations dès que possible.

