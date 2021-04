Star Wars : KOTOR Remake, développement en cours confirmé par Jason Schreier

Star Wars : Knights of the Old Republic devrait faire son retour dans un remake développé par Aspyr Media. Jason Schreier a confirmé que le développement est en cours.

Star Wars : Knights of the Old Republic, jeu de rôle emblématique, fait partie des œuvres vidéoludiques les plus aimées de la saga Star Wars. Le jeu de BioWare, studio mythique pour ses RPG de haute qualité, est sorti initialement en 2003. Il a été acclamé par la communauté et aujourd’hui encore, les fans de Star Wars et de jeu vidéo le citent comme référence aussi bien en tant qu‘RPG que comme jeu vidéo emblématique de l’univers Star Wars. De nombreux bruits de couloir annoncent un remake de KOTOR depuis l’an dernier. Aujourd’hui, Jason Schreier a confirmé cette éventualité.

Crédit : BioWare/Lucas Arts

Jason Schreier est de retour avec de nouvelles informations concernant Star Wars : Knights of the Old Republic Remake. Au cours d’une apparition dans le show de MinnMax sur Twitter, Jason Schreier a cette fois-ci ouvertement confirmé que le remake est bel et bien en développement. Selon lui, le projet serait mené par Aspyr Media, ce qui confirme que son post sur Resetera sous entendait bien que l’information était vraie.

QUÉRES KOTOR? TENÉS KOTOR ✨Jason Schreier, uno de los periodistas de gaming más importantes del mundo, confirma Aspyr está desarrollando la remake de Knights of The Old Republic.pic.twitter.com/O1StW9sFFK — Jules (@juliankaper) April 20, 2021

Le journaliste de Bloomberg s’est limité à cette déclaration. C’est peu, mais venant de Jason Schreier, on peut considérer que cette information est solide. Attention toutefois, il n’est pas si rare que des projets en développement soient abandonnés dans le jeu vidéo. Il n’est donc pas garanti de voir le projet aboutir, mais il semble bel et bien réel. Une information qui va ravir les fans, puisque le RPG de BioWare compte encore une communauté fidèle. Nul doute également qu’un remake de qualité pourrait séduire un nouveau public.

Star Wars : KOTOR, retour de Knights of the Old Republic dans la saga ?

En février dernier, Jason Schreier avait sous-entendu qu’un remake de Star Wars : KOTOR était en préparation chez Aspyr Media. Ce même Jason Schreier, avait plus tôt annoncé que quelque chose se tramait du côté de Star Wars : KOTOR. Ce projet se ferait selon lui sans Electronic Arts, détenteur actuel du partenariat Star Wars avec Disney. Il a d’ailleurs déclaré à l’époque que personne ne pourrait deviner quel studio était concerné.

Récemment racheté par le groupe Embrace, maison mère de THQ Nordic, Aspyr Media est un studio spécialisé dans les portages et a notamment porté KOTOR et sa suite sur mobile. De plus, Aspyr Media a confirmé travailler sur un projet AAA sous licence. Les pistes convergent donc de plus en plus vers un retour de KOTOR en jeu vidéo, ce qui ravirait très probablement les fans de Star Wars et de jeu vidéo.

En parallèle, de nombreuses fuites évoquent également des projets en préparation du côté de Disney autour de l’Ancienne République. Un nouvel arc pas forcément évident puisque Disney vient d’entamer le projet « Haute République ». Celui-ci présente une histoire inédite se déroulant 200 ans avant les évènements de la première trilogie. Pour rappel, Knights of the Old Republic se déroule environ 4000 ans avant la bataille de Yavin. Il est donc impossible d’entremêler les deux arcs ensemble. Mais après tout, Disney a des ressources. Et comme l’Ancienne République est très appréciée des fans hardcore de Star Wars, il ne serait pas surprenant de voir quelques projets éclore à ce sujet.

Source : comicbook.com