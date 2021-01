Star Wars : La Lumière des Jedi explore Serenno, la planète du comte Dooku

Le nouveau livre de l’univers Star Wars, Light of the Jedi, ou « La Lumière des Jedi » en français, va prendre place sur la planète du Comte Dooku durant la Haute République.

L’univers Star Wars continue de s’agrandir. Bien que la taille du « canon » de la saga officielle se soit fortement réduite en 2015, de nouveaux livres paraissent régulièrement pour étoffer l’univers. Après le rachat de Star Wars à Georges Lucas, Disney a décidé de radier les œuvres sorties avant 2014 de l’univers officiel de la saga. A l’exception bien sûr des trilogies originelles et de la série animée « The Clone Wars ». Ce mardi, le dernier roman d’une nouvelle série vient de pointer le bout de son nez. Le premier tome de la saga dédiée à la Haute République, La Lumière des Jedi, se passe environ 200 ans avant La Menace Fantôme.

Artwork de la Haute République. Crédits : Disney/starwars.com

La Lumière des Jedi : Serenno, planète native du compte Dooku

Ce nouveau roman se déroule sur Serenno, la planète dont le compte Dooku est natif. Disney a donc décidé qu’il était temps d’en apprendre plus sur ses origines. Interprété par le fantastique et regretté Christopher Lee, ce personnage fut l’un des plus marquants de la prélogie. D’abord Jedi surdoué puis dissident, avant de basculer du côté obscur, le compte Dooku, ou Dark Tyranus, est l’un des personnages les plus mystérieux de la saga Star Wars. Il est issu d’une famille aristocratique immensément riche de Serenno, d’où lui vient son titre de comte. Son personnage charismatique et raffiné fait de lui l’un des protagonistes intéressants de la série.

La Haute République explorée à travers Serenno dans La Lumière des Jedi

Le livre prend place environ 200 ans avant les évènements de La Menace Fantôme. A cette époque, la bordure extérieure était encore au stade de l’exploration. Serenno se situe justement dans la bordure extérieure, et a pour réputation de régulièrement contester la souveraineté de la République. Son sénateur, Izzet Noor, servait de porte-parole pour les territoires de la bordure extérieure auprès de la Haute République. Le livre met en scène ce personnage à l’ambition dévorante, et conte l’histoire de cette planète fascinante, prenant place à une époque encore peu explorée.

Dooku a passé du temps sur Serenno, entre le moment où il a quitté l’ordre Jedi et rejoint les Sith. Le Jedi, déçu par son ordre, militant envers une république qu’il juge corrompue, va définitivement acter son départ à la suite de la mort de Qui-Gon Jin, son ancien padawan. Après sa démission, il retourne sur Serenno et revendique son titre de comte. La réputation activiste de sa planète correspond tout à fait à ses idéaux du moment. La Lumière des Jedi va apporter un appréciable complément, et probablement aider à en apprendre plus sur le Sith déchu.

Ce premier tome de la saga de la Haute République permettra également de poser le contexte de la série L’Acolyte. La nouvelle série de Disney prendra justement place à cette époque. Après le succès de The Mandalorian, Disney a prévu une tonne de nouveaux contenus pour les fans de Star Wars.

