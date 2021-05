Star Wars : le duel entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi en mode Clone Wars

L’épisode 3 de la saga Star Wars, La Revanche des Sith, n’a pas fait l’unanimité auprès de la communauté. Pourtant, il fait partie des productions Star Wars qui réunissent le plus de scènes épiques. Parmi celles-ci, le combat entre Dark Sidious et Maître Yoda, et bien sûr le combat entre Anakin, devenu Dark Vador, et Obi-Wan. Un nouveau trailer d’un fan film tease la scène reproduite en version animée dans le style de The Clone Wars.

Crédit : YouTube/Hello There

En marge du 4 mai, qui fête Star Wars dans le monde entier, une vidéo a été publiée sur YouTube par la chaîne Hello There. Elle remet en scène le combat entre Anakin et Obi-Wan à travers un trailer pour un fan film à venir. La scène a été reproduite avec des graphismes animés façon The Clone Wars, et ça marche très fort. On regrettera toutefois la longueur de ce trailer, extrêmement court, ne montrant que quelques secondes peu avant le combat. Avec si peut de contenu, difficile de se faire une idée. Toutefois, il semble que le combat ne sera pas exactement le même que celui de La Revanche des Sith.

The Clone Wars faisant l’unanimité auprès des fans de la saga, une reproduction du duel mythique ne pouvait que ravir la communauté. La vidéo sert de trailer pour une œuvre bien plus longue, un fan film titré « Clone Wars : Battle of the Heroes ». Le film dévoile ici un gros potentiel, bien que les quelques secondes de ce trailer ne donnent pas un aperçu suffisant pour se faire une idée.

Star Wars : Anakin et Obi-Wan, bien plus qu’un simple duel

Symbole entre autres de la chute d’Anakin Skywalker, le combat entre Obi-Wan et Dark Vador ne laisse pas indifférent. La scène de La Revanche des Sith, longue et chargée en émotions, a marqué la communauté malgré certaines critiques, notamment sur son aspect chorégraphié. La violence et la colère qui émanent d’Anakin contrastent avec le calme et la maîtrise d’Obi-Wan. L’opposition du côté obscur et du côté lumineux de la Force. Le combat met en avant la connaissance mutuelle des deux personnages, et l’attachement d’Obi-Wan à son ancien padawan, pourtant contraire aux préceptes de l’Ordre Jedi.

Les deux personnages vont revenir dans la série dédiée à Obi-Wan Kenobi, puisque Hayden Christensen fait partie du casting. En revanche, une rencontre directe entre les deux personnages est improbable, puisque Obi-Wan n’est pas censé avoir croisé la route de Vador entre leur combat sur Mustafar et leur duel final sur l’Étoile de la Mort. En revanche, il est tout à fait probable de voir des flashbacks ou des rêves regroupant les deux personnages. Une vision du futur pourrait notamment remettre en scène la mort d’Obi-Wan sur l’Étoile de la Mort. La série Obi-Wan Kenobi, qui sera disponible dès sa sortie sur Disney+, promet d’être dantesque.

Source : screenrant.com