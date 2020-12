Obi-Wan Kenobi : Un combat emblématique de la première trilogie de retour ?

Obi-Wan Kenobi affronte Dark Vador – Crédit : Lucasfilm

Depuis son rachat de Lucasfilm, Disney est bien déterminé à faire fructifier la franchise Star Wars. Après une nouvelle trilogie décriée, des spin-off (Rogue One et Solo), le plan du géant américain pour les prochaines années est ambitieux. The Mandalorian, qui a révélé le véritable nom de Baby Yoda, poursuit sur sa lancée, tandis que Patty Jenkins (Wonder Woman) réalisera Star Wars: Rogue Squadron. D’autres séries sont également au programme, dont Obi-Wan Kenobi, et le retour annoncé d’un certain Hayden Christensen, qui incarnait Luke Skywalker/Dark Vador dans la prélogie, récemment défendue par George Lucas lui-même. Et c’est dans cette série, prévue sur Disney+, que les fans pourront retrouver un combat emblématique de la première série de films. Une information à prendre avec des pincettes.

Le combat de Star Wars IV de nouveau mis en scène ?

Les aficionados de Star Wars réhabilitent depuis un bon moment la prélogie de George Lucas, autrefois décriée. Il faut dire que La Revanche des Sith, troisième épisode, dévoilant une scène clé : le passage du Côté Obscur de la Force d’un certain Anakin Skywalker, devenant alors Dark Vador. Le jeune homme perd un duel contre son maître Jedi sur Mustafar, Obi-Wan Kenobi, ressortant fou de rage et mortellement blessé. Etant donné que les événements de la série Obi-Wan Kenobi se déroulent neuf ans avant Un Nouvel espoir, on imagine que les rivaux finiront pas se croiser de nouveau. Jusqu’au fameux affrontement dans ce même film ? D’autant plus que lors de ce combat, Dark Vador annonce à Obi-Wan Kenobi qu’il est désormais beaucoup plus puissant qu’à dernière rencontre. On peut donc imaginer que ce combat sera de nouveau mis en scène, cette fois-ci avec Hayden Christensen et Ewan McGregor, ou que des événements canon présentés dans la série viendront tordre le cou à ce dialogue dans Un Nouvel espoir, qu’il ne s’agit pas de leur second affrontement.

A moins que, dans la série Obi-Wan Kenobi, les deux ne se rencontrent jamais vraiment à l’écran, tout simplement. Pour rappel, une récente rumeur expliquait que l’intrigue se concentrerait sur la traque du maître Jedi par son ancien disciple, désormais Dark Vador.

Comme The Mandalorian, la série va-t-elle combler des trous dans l’intrigue ?

The Mandalorian est un véritable carton, avec une saison 2 passionnant des millions de spectateurs ayant découvert un Baby Yoda capable de passer du Côté Obscur de la Force. Une série qui comble énormément de trous dans la chronologie Star Wars. Obi-Wan Kenobi pourrait bien faire de même, explorant le lien fort qui unissait jadis le maître Jedi et Anakin Skywalker. Réponse en 2021, date à laquelle sera diffusée la série sur Disney+.

