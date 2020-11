The Mandalorian : Baby Yoda accompagne les astronautes de SpaceX dans l’espace

The Mandalorian diffuse sa saison 2 sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine. Un succès tiré de l’univers Star Wars qui connaît un énorme succès critique et commercial. Mais si The Mandalorian est aussi populaire, c’est grâce à l’un de ses personnages déjà emblématique, pardonné par les fans pour avoir mangé les œufs de la Dame Grenouille : Baby Yoda. Un bambin à l’apparence adorable dont les origines restent encore mystérieuses. Et après avoir été l’emblème des techniciens de la série, c’est au tour des astronautes de SpaceX d’afficher leur amour pour le bambin. Baby Yoda s’est invité dans leur fusée !

Baby Yoda retourne chez lui : dans l’espace !

Comme le montre la vidéo ci-dessus, Baby Yoda s’est invité dans la fusée SpaceX. Une peluche que l’on aperçoit flotter dans la vaisseau, le bambin retournant donc d’où il vient. Espérons juste que les astronautes ne croisent pas le chemin du Mando, qui s’est donné pour mission de protéger le bambin ! Baby Yoda ayant l’habitude des bêtises, il faudra également garder un œil sur le tableau de bord de SpaceX. Tout le monde se souviendra lorsque le bambin s’est amusé à trifouiller les boutons du vaisseau de Din Djarin dans la première saison, devenant un véritable meme.

Que les astronautes amènent Baby Yoda dans l’espace montre bien que le personnage est devenu, en une année, un monument de la culture pop. Le bambin a notamment fait la couverture du Time avec le PDG de Disney. Sans oublier les nombreuses parodies, montages, créations des fans de Star Wars. C’est une étape supplémentaire dans l’histoire de la franchise, déjà vaste.

Les origines de Baby Yoda enfin explorées dans la saison 2 ?

The Mandalorian diffuse actuellement sa saison 2, avec comme objectif d’explorer les origines de Baby Yoda. Une envie née du showrunneur de la série, Jon Favreau, d’en savoir plus sur la race à laquelle appartient le cultissime Yoda. The Mandalorian se déroulant pendant la première trilogie, plusieurs clins d’œil ont été remarqués par les fans depuis sa diffusion. Une référence à peine voilée au Réveil de la Force, une seconde à C-3PO avec le Dragon Krayt.

Source : ScreenRant