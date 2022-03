Star Wars : le plus gros malheur d’Obi-Wan n’est pas la perte d’Anakin

Le basculement d’Anakin vers le côté obscur a été très mal vécu par Obi-Wan Kenobi. Mais le Jedi avait subi avant cela une peine encore plus douloureuse : la mort de sa chère et tendre durant la guerre des Clones.

C’est l’un des personnages les plus appréciés de la saga. Et il aura bientôt le droit à sa propre mini-série sur Disney+. Intitulée sobrement Obi-Wan Kenobi, elle sera diffusée dès le 25 mai sur la plateforme. Il est convenu que les remords du Jedi à la suite du basculement d’Anakin vers le côté obscur seront évoqués à foison. Mais la série pourrait également aborder un autre évènement encore plus traumatisant de la vie de Kenobi : la perte de son grand amour.

Il s’agit de Satine Kryze, duchesse mandalorienne apparue pour la première fois dans la saison 2 de la série d’animation The Clone Wars. Nous y apprenons ainsi qu’Obi-Wan avait eu une histoire d’amour avec elle jadis alors qu’il était encore le padawan de Qui-Gon Jinn. Les deux tourtereaux avaient toutefois décidé de mettre un terme à cet idylle naissante afin de se concentrer sur leurs fonctions respectives. Toujours est-il que le lien fort qui les unissait ne s’est jamais éteint.

Dark Maul a tué le grand amour d’Obi-Wan

La duchesse a fait plusieurs apparitions dans la série, s’efforçant de garder sa planète neutre en la détournant de sa culture guerrière. Mais lorsque Dark Maul et les terroristes de la Death Watch prennent le contrôle de Mandalore, Satine est tuée par le Sith sous les yeux de Kenobi. Avant de rendre son dernier soupir, elle prend toutefois le temps de révéler au Jedi qu’elle l’aime toujours. Sa mort plonge alors Obi-Wan dans une profonde tristesse. Une fois de plus, Maul lui a enlevé un être cher après le meurtre de Qui-Gon dans l’épisode I.

En dehors des adeptes du dessin animé, cet aspect du personnage reste plutôt méconnu. Son amour pour la duchesse met en exergue le cas de conscience de certains Jedi, partagés entre la volonté de respecter les règles de l’Ordre et celui de donner libre cours à leurs sentiments. Mais la seconde option peut être fatale : l’attachement d’Anakin pour Padmé Amidala l’a notamment poussé vers le côté obscur.

Dans la future série, Obi-Wan pourrait ainsi ruminer cet amour perdu lors de son exil sur Tatooine. Cela serait en tout cas plus que pertinent d’un point de vue scénaristique, insufflant un vent nouveau sur l’arc narratif du personnage en version live-action. En effet, les films n’abordent jamais les sentiments d’Obi-Wan pour la duchesse, ce dernier étant surtout dépeint comme un Jedi incorruptible et un brin moqueur.