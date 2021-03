Star Wars : L’entraînement des Jedi est plus vital que vous ne l’imaginez

L’entraînement Jedi est un incontournable – Crédit : Lucasfilm

Star Wars a une vaste mythologie. En plusieurs dizaines d’années, la franchise a eu droit à ses films, séries comme The Mandalorian sur Disney+, romans, jeux vidéo, ou encore… comics. Car les comics sont l’occasion d’en savoir plus sur les différents éléments qui n’ont pas été abordés au cinéma, comme la sépulture des Jedi à leur mort. Et la dernière révélation en date nous vient de Star Wars: Age of Republic – Obi-Wan Kenobi # 1. Le roman graphique nous en apprend plus sur l’entraînement des Jedi et à quel point ce dernier est beaucoup plus puissant que les fans ne l’imaginent. On y découvre Anakin Skywalker, qui reviendra dans la série Obi-Wan Kenobi sous les traits de Hayden Christensen, s’entraîner alors que le jeune homme n’était pas encore du Côté obscur de la Force.

Des exercices pour s’extraire de situations compliquée

Ce sont les petits détails qui font la perfection d’un entraînement – Crédit : Lucasfilm

Les fans de Star Wars ont pu découvrir plusieurs fois l’entraînement des jeunes Jedi. Mark Hamill, qui a révélé le secret derrière une photo culte avec Harrison Ford, a été le premier à y passer sur grand écran. On peut également citer Rey, incarnée par Daisy Ridley, dans la nouvelle trilogie. Mais dans Star Wars: Age of Republic – Obi-Wan Kenobi # 1, les fans ont pu en apprendre plus sur cet entraînement aux côtés d’Anakin Skywalker.

Un personnage dont l’entraînement n’a jamais été montré au cinéma dans la prélogie. Pourtant, Anakin Skywalker y est tout jeune, alors que ce dernier est pris sous l’aile d’Obi-Wan Kenobi.

Dans ce comics, Anakin Skywalker est au temple Jedi de Coruscant, en train de soulever des rochers avec la Force. Cet entraînement lui permet, un peu plus tard, de se sortir d’une situation périlleuse. Sur la planète Dallenor, le jeune homme est retenu par des pirates et utilise son pouvoir pour soulever un rocher et frapper la tête d’un ravisseur. Cela montre qu’un simple entraînement permet à Anakin Skywalker de se sortir d’une situation périlleuse et que rien n’est laissé au hasard par les maîtres Jedi. Même sans sabre laser, ces combattants sont capables de faire face à une menace. Les Jedi sont donc capables de localiser les ressources à proximité, puis de les coupler à la Force. Un instinct de survie indispensable.

Luke Skywalker a aussi appris à faire léviter des objets lourds

Il semble évident qu’interagir avec son environnement est l’une des pierres angulaires de l’entraînement Jedi. Dans l’Empire contre-attaque, Luke Skywalker, le fils d’Anakin Skywalker, apprend à soulever de lourds objets sur Ahch-To aux côtés de maître Yoda. Même Rey fait tourner des rochers dans L’Ascension de Skywalker.

Être sensible à la force ne suffit donc pas à être un bon Jedi. Il faut également être capable de tirer profit de cette capacité rare. D’un personnage à l’autre, cette ligne directrice est suivie depuis plusieurs générations : Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Rey…

