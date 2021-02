Star Wars : Voici ce qu’il advient du sabre laser d’un Jedi mort

Quel sort pour les sabres lasers qui n’ont plus de propriétaire ? – Crédit : Lucasfilm

Si Star Wars est plus populaire que jamais grâce à The Mandalorian, qui a dû tirer un trait sur l’une de ses actrices aux propos polémiques, le succès de la franchise ne date pas d’hier. Bien avant les productions de Disney suite à son rachat, qui vont être plus nombreuses sur Disney+, Lucasfilm a livré sa trilogie puis une prélogie. Des œuvres désormais cultes grâce aux éléments uniques qui composent l’univers. Parmi ces éléments, on trouve les Jedi, dotés du fameux sabre laser aux couleurs différentes, certaines plus rares, liés à jamais à leurs propriétaires. Mais que se passe-t-il quand le possesseur de cette arme décède ? Star Wars répond enfin à cette question pour le moins intéressante.

Les sabres lasers sans propriétaires deviennent un objet important

Il existe encore des zones d’ombre dans la riche mythologie de Star Wars. Si ces éléments pourraient être creusés dans des films au cinéma ou sur Disney+, une question importante a désormais sa réponse : que devient le sabre laser d’un Jedi mort ? C’est Into the Dark, de l’édition The High Republic, qui répond à la question.

Lorsqu’un Jedi mort, les cristaux de kyber qui composent l’arme et présents dans la poignée des sabres lasers sont utilisés pour construire une arche dans l’une des chambres de méditation du temple Jedi à Coruscant. Une arche appelée Kyber Arch et importante aux yeux des Jedi, souvent dans la symboliques. On peut imaginer que les possesseurs décédés d’un sabre laser continuent d’exister, spirituellement, auprès de l’Ordre.

Une explication canon qui correspond à ce que George Lucas pense du sabre laser, décrit comme sacré. Toujours dans cet esprit spirituel, l’arme doit choisir son propriétaire, comme les baguettes dans Harry Potter, qui pourrait avoir droit à sa série HBO Max. Les maîtres Jedi emmènent les jeunes recrues sur la planète Ilum pour participer à un test de courage et trouver le cristal kyber qui alimentera leurs sabres laser.

Pour le moment, la construction de cette arche n’a jamais été montrée au cinéma. Mais on peut compter sur la multiplicité des productions Star Wars à venir pour qu’un jour, cette scène soit une réalité. La licence a encore beaucoup à raconter.

