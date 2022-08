Star Wars : les Jedi n’étaient pas les seuls ennemis de l’Empire Sith

Les livres et les comics permettent de développer le lore de Star Wars. Nous avons ainsi appris récemment qu’Obi-Wan avait déjoué un complot Sith bien avant son duel contre Dark Maul. Aujourd’hui, nous revenons sur les révélations faites dans le comic Doctor Aphra #22 signé Alyssa Wong, Minkyu Jung, et Natacha Bustos. Une BD qui nous plonge dans les affres de l’Ancien Empire Sith, composé de Jedi Noirs devenus parias.

Doctor Aphra #22

Star Wars : les Sith à l’assaut de l’Ascension

L’occasion d’apprendre que les Jedi n’étaient pas les seuls ennemis des Sith à l’époque. Il existait en effet un culte du côté obscur connu sous le nom d’Ascendant. Ses adeptes ont tenté d’utiliser la technologie pour simuler la Force. Face à cette menace potentielle, les Sith se sont empressés d’attaquer leur sanctuaire, situé sur la planète Bar’leth. Et ils y ont fait un véritable carnage.

Les Sith, dont voici la principale faiblesse, estimaient qu’utiliser la technologie pour reproduire la Force était tout bonnement une hérésie. Ils étaient évidemment consternés à l’idée que des personnes non-sensibles puissent manier la Force et devenir de fait une menace pour leur règne. Il est fascinant d’avoir un nouvel aperçu de cette période sombre. Et notamment de constater que certains scientifiques avaient perdu foi dans les Jedi, tentant de trouver un moyen pour lutter contre le pouvoir dévorant du côté obscur.

À noter que Palpatine peut être considéré comme un hérétique Sith à l’aune de cet arc narratif. Car pour rappel, il n’hésitera pas à bafouer les lois Sith en associant la science et la Force dans sa quête d’immortalité. Palpatine combinera effectivement le transfert d’essence et une technologie de clonage particulièrement sophistiquée. À ce propos, saviez-vous qu’il existe un Seigneur Sith bien plus puissant que Palpatine ?