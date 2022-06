Star Wars : voici la plus grande faiblesse des Sith

Palpatine et Vador – Crédit : Lucasfilm

Les Sith, qui ne sont d’ailleurs par épargnés par la honte, briguent le pouvoir. À tel point qu’ils ne reculent devant rien pour arriver à leurs fins. Depuis la « Règle des deux » instaurée par Dark Bane, ils fonctionnent exclusivement par paire : le maître qui détient le pouvoir et l’apprenti qui le convoite. Un équilibre précaire, chaque partie jouant finalement sa propre carte. La soif de pouvoir des Sith les empêche d’avoir de véritable amis ou alliés. Ils forment uniquement des alliances servant leurs intérêts. Alliances qu’ils n’hésiteront pas à défaire le moment venu.

Cet égoïsme impitoyable est autant un atout qu’une faiblesse. Il leur permet certes d’atteindre leurs objectifs. Mais il les conduit aussi à leur perte. On le voit ainsi avec Sidious qui n’hésite pas à répudier un apprenti quand il estime qu’il peut trouver mieux. Le comte Dooku en fera notamment les frais au profit d’Anakin, Palpatine ordonnant à ce dernier de le tuer dans l’épisode III.

Star Wars : l’individualisme dévastateur des Sith

Et il en fera de même dans Le Retour du Jedi. Alors que Luke domine Vador au combat, Palpatine tente de l’attirer du côté obscur et lui demande d’exécuter son père. Celui-ci refuse et Palpatine déchaîne ses éclairs de Force sur le jeune Jedi. Soucieux de sauver son fils et déçu par la trahison de son maître, Vador le projette dans le vide.

Cette tendance à la trahison s’incarne aussi dans les tentatives vaines de Vador qui propose à son fils de s’allier contre l’Empereur. On la retrouve aussi dans la dernière trilogie quand Kylo Ren, alias Ben, se retourne contre le gigantesque Snoke, son maître qui n’hésite pas à l’humilier constamment.

Même combat du côté des Inquisiteurs Sith dans la série Obi-Wan Kenobi. La compétition fait rage entre ces Jedi déchus adeptes du côté obscur, tous voulant impressionner Vador. Alors qu’ils sont censés agir de concert, Reva n’hésite pas à faire cavalier seul (alerte spoiler !). Et quand le Grand Inquisiteur lui explique qu’il va tirer toute la gloire de la capture (finalement avortée) de Kenobi, Reva l’embroche avec son sabre laser.