Star Wars Outlaws : date de sortie possible, gameplay, monde ouvert, tout savoir

Star Wars Outlaws © Ubisoft

Star Wars Outlaws est le premier jeu Star Wars développé par Ubisoft. Dévoilé cette année avec une première bande-annonce, le jeu promet une expérience de jeu variée et immersive. Il se déroule entre les épisodes V et VI de la saga et il nous fait incarner Kay Vess, une jeune vaurienne en quête d’une vie meilleure.

Dans ce dossier, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau titre d’envergure. Date de sortie, histoire, plateformes, gameplay, on vous résume tout. Que la Force soit avec vous !

🤔 Star Wars Outlaws, qu’est-ce que c’est, au juste ?

Star Wars Outlaws, en cours de développement par Massive Entertainment, est un jeu d’action-aventure publié par Ubisoft et autorisé par Lucasfilm Games. Il explorera l’univers de Star Wars pendant la période située entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Prévu pour une sortie en 2024, le jeu sera disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series.

Star Wars Outlaws © Ubisoft

Le jeu se déroulera en vue à la troisième personne et dans un monde ouvert. Le joueur pourra explorer différentes planètes, célèbres ou inconnues, à travers la galaxie. Il pourra également piloter son vaisseau, le Trailblazer, dans des combats spatiaux contre l’Empire et d’autres adversaires.

Le titre devrait nous proposer des combats furtifs et d’autres plus ouverts, ainsi que des combats en véhicules. Le joueur sera accompagné par Nix, une petite créature qui pourra l’aider à distraire ou à attaquer les ennemis. Il utilisera le moteur Snowdrop, que l’on avait vu dans les jeux The Division et le titre Avatar: Frontiers of Pandora.

Star Wars Outlaws n’a pas encore de date de sortie officielle. Ubisoft n’a initialement donné qu’une vague fenêtre de lancement : 2024. Le 2 janvier, son partenaire Disney gaffait. Dans un billet publié sur le blog de ses parcs d’attractions, le géant du divertissement précisait que le jeu est prévu pour une sortie fin 2024. Ubisoft a depuis confirmé cette fenêtre de lancement auprès d’IGN.

Star Wars Outlaws sera disponible et destiné aux consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire à la PS5 et à la Xbox Series X/S. Une version Microsoft Windows, pour PC, est également prévue.

Star Wars Outlaws n’a pas encore de tarif annoncé, mais il devrait être vendu au prix habituel des jeux AAA, c’est-à-dire à 80 euros sur consoles et 70 euros sur PC. On peut aussi s’attendre à des éditions spéciales et collectors, qui offriront des bonus et des objets exclusifs.

👉 Quel sera le gameplay de Star Wars Outlaws ?

Le gameplay de Star Wars Outlaws est un mélange de plusieurs types de gameplay. Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’action-aventure solo en vue à la troisième personne qui se déroule dans un monde ouvert. Le jeu proposera des combats furtifs et plus ouverts, des combats en véhicules, et un arbre de compétence.

Vu les différentes séquences de gameplay déjà diffusées par Ubisoft, le titre semble offrir un monde ouvert plutôt riche et varié, où l’exploration est au cœur du gameplay. Vous pourrez parcourir des planètes gigantesques en motojet, découvrir des paysages et, on l’imagine, des secrets.

Le jeu semble également intégrer un système de prime, qui ressemble à celui des étoiles de GTA ou de Cyberpunk, et qui permet au joueur de choisir son degré de respect de la loi. Pour un jeu qui s’appelle « Outlaws », c’est cohérent.

Le jeu propose aussi des voyages spatiaux sans temps de chargement (ou très courts et camouflés). Le joueur pourra piloter son vaisseau, le Trailblazer, et se battre contre l’Empire et d’autres ennemis dans l’espace.

🧐 Quelle histoire, quels personnages pour Star Wars Outlaws ?

Star Wars Oulaws se déroule entre L’Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. On y incarne Kay Vess, une jeune vaurienne en quête d’une vie meilleure. Kay Vess est interprétée par Humberly González, une actrice canadienne qui a joué dans des séries comme Ginny & Georgia ou Utopia Falls. Kay Vess est une experte en pilotage, en combat et en infiltration.

Elle est accompagnée par Nix, une petite créature qui ressemble à un teckel de l’espace. Nix est interprété par Dee Bradley Baker, un acteur américain qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de Star Wars, comme les clones, les droïdes ou les créatures.

L’histoire du jeu n’a pas encore été dévoilée en détail, mais la bande-annonce et la séquence de gameplay ont donné quelques indices. On sait que le jeu aura un lien avec Han Solo, que l’on voit dans le trailer d’annonce. Pour rappel, le contrebandier est à ce moment prisonnier dans la carbonite, trônant dans le palais de Jabba le Hutt. Outlaws pourrait nous raconter une histoire inédite sur le sujet.

On sait aussi que le jeu nous fera rencontrer le syndicat des Pykes, une organisation criminelle d’ampleur que nous avons déjà vu dans The Clone Wars ou encore The Book of Boba Fett. Le jeu nous fera également affronter l’Empire, qui est alors plus fort que jamais. Il nous plongera donc dans le monde des hors-la-loi, où il faudra faire preuve de ruse, de courage et de chance pour survivre.

🪐 Quelles seront les planètes visitables ?

Star Wars Outlaws permettra d’explorer plusieurs planètes de l’univers Star Wars. La séquence de gameplay nous en a confirmé deux : Toshara et Akiva.

Toshara est une planète désertique, où se trouve une base secrète de l’Empire. Akiva est une planète tropicale, où se trouve une ville animée par les activités criminelles. La bande-annonce montre d’autres planètes emblématiques de la licence, mais on ne sait pas pour l’instant si nous pourrons les explorer pleinement ou si elles ne seront présentes qu’en cinématique.

Star Wars Outlaws © Ubisoft

On peut apercevoir Canto Bight, déjà vu dans l’Épisode VIII, ou encore Kijimi (Épisode IX). Un plan nous montre même une planète qui ressemble à Tatooine, le berceau de la saga. Le jeu nous fera donc voyager dans des lieux familiers ou inédits, qui reflètent la diversité de la galaxie.

Quoi qu’il en soit, ces planètes seront ouvertes et vastes (Massive dit qu’elles seront aussi grande que deux ou trois zones d’Assassin’s Creed Odyssey) et le joueur pourra les parcourir en motojet ou en vaisseau.