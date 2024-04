Star Wars Outlaws : sa date de sortie dévoilée par erreur sur YouTube, c’est pour bientôt

Oups, Ubisoft a dévoilé trop tôt la date de sortie de son prochain jeu Star Wars ! Préparez-vous à incarner Kay Vess, une hors-la-loi dans un monde ouvert à l’échelle galactique. Explorez des planètes, échappez à l’Empire et découvrez une histoire inédite dès le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

Star Wars Outlaws

Un incident survenu sur YouTube a malencontreusement révélé la date de sortie de Star Wars Outlaws, le prochain jeu en monde ouvert d’Ubisoft. Alors que la bande-annonce officielle devait être dévoilée ultérieurement, la page de présentation du jeu sur la plateforme a été publiée de façon anticipée.

Une anti-héroïne à la tête d’une aventure inédite

Repérée par Gematsu avant son retrait rapide, cette page a divulgué la date de lancement de Star Wars Outlaws : le 30 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. La bande-annonce officielle, quant à elle, sera diffusée plus tard dans la journée. Les rumeurs disaient donc vrai.

Star Wars Outlaws se déroule chronologiquement entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, une période où l’Empire exerce une domination sans partage. Le jeu place le joueur aux commandes de Kay Vess, une protagoniste inédite au profil singulier. Loin des sentiers battus des Jedi et des Rebelles, Kay est une véritable hors-la-loi qui use de ses talents pour troquer, explorer des épaves et se livrer à des activités illicites, tout en évoluant dans l’ombre menaçante de l’Empire.

« Nous avons toujours souhaité développer une histoire originale centrée sur un hors-la-loi » a déclaré Navid Khavari, directeur narratif du jeu, lors d’un entretien accordé à Kotaku. « L’idée d’explorer cet univers du point de vue d’une marginale comme Kay, dénuée de toute expérience avec l’Empire, les Jedi, la Rébellion ou les Sith, nous a paru passionnante ».

Un monde ouvert à l’échelle galactique et un système de recherche inspiré

Les agissements de Kay ne sauraient rester incognito. Star Wars Outlaws proposera un système de recherche similaire à celui observé dans la série Grand Theft Auto. Toutefois, il convient de rappeler qu’il s’agit avant tout d’un jeu Ubisoft en monde ouvert, transposé ici à l’échelle de la galaxie.

Kay pourra sillonner l’espace à bord de son vaisseau, le Trailblazer, et ainsi visiter des planètes emblématiques de l’univers Star Wars. On apprend même qu’une seule planète d’Outlaws sera aussi vaste que certains mondes ouverts entiers des jeux Assassin’s Creed. Malgré cette ambition débordante, Ubisoft assure que la taille du jeu restera maitrisée afin de ne pas décourager les joueurs.

Le rendez-vous est donc pris pour le 30 août prochain afin de découvrir Star Wars Outlaws et de plonger dans une aventure inédite aux confins de la galaxie, en incarnant une héroïne hors du commun. La diffusion prochaine de la bande-annonce officielle devrait permettre d’en apprendre davantage sur le gameplay et l’univers du jeu.