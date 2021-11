Star Wars : Palpatine reconnaît l’incroyable volonté de Luke Skywalker

Star Wars : The Secrets of the Sith nous dévoile de nouveaux éléments sur la célèbre franchise. Notamment à propos de la réaction de Palpatine en apprenant la mort de son vieil ennemi, Luke Skywalker.

Luke Skywalker meurt dans l’épisode 8 – Crédit : Lucasfilm

Les Skywalker revêtent une importance majeure dans l’univers Star Wars. Une famille composée de grands noms parmi lesquels Anakin Skywalker, alias Dark Vador, Leia Organa mais surtout Luke Skywalker. Un personnage joué par Mark Hamill, toujours prompt à parler de ce rôle d’une vie, apparaît dans la première trilogie et celle sous l’égide de Disney. Et alors que Star Wars poursuit sa route sur Disney+, on apprend de nouveaux détails sur la mythologie du monde créé par George Lucas. Plus précisément sur la réaction de Palpatine lorsque Luke Skywalker meurt dans Les Derniers Jedi de Rian Johnson, épisode décrié.

Palpatine s’étonne de la mort de son vieil ennemi

Lors de la bataille d’Endor, Luke Skywalker participe à la défaite de Palpatine. Le jeune Jedi résiste au côté obscur de la Force et son père, Dark Vador, se retourne contre son maître. Mais en voulant reconstruire l’Ordre Jedi, l’homme échoue et s’exile à Ahch-To jusqu’à la fin de sa vie. Luke Skywalker plonge dans une grande mélancolie et les événements négatifs s’enchaînent. Le mal gagne du terrain et Kylo Ren, le fils de Han Solo, s’éloigne de la lumière.

Dans Star Wars : The Secrets of the Sith commercialisé en 2021, Palpatine parle de Luke Skywalker et sa mort dans Les Derniers Jedi. Dark Sidious reconnaît que son vieil ennemi possède une incroyable volonté. Le Sith se montre surpris de la mort du Jedi, disparu en essayant de sauver la seule personne qu’il ne pouvait pas atteindre, Ben Solo. Une situation déroutante puisque Luke Skywalker a ramené Dark Vador vers le bon côté de la Force. Palpatine confirme que son vieil ennemi revêt une importance capitale lors de la destruction de l’Étoile de la Mort pendant la bataille de Yavin.

Luke Skywalker gagne son combat contre Palpatine

Palpatine de nouveau vaincu – Crédit : Lucasfilm

Si Luke Skywalker perd la vie dans l’épisode 8, L’Ascension de Skywalker prouve que le Jedi remporte le combat contre Palpatine. L’homme va encourager fortement Rey à ne pas répéter ses propres erreurs passées. La jeune femme résiste au côté obscur de la Force et terrasse Palpatine sur Exegol. Soutenue par les esprits d’anciens grands combattants comme… Luke Skywalker.

Source : ScreenRant