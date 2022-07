Star Wars : il existe un Seigneur Sith bien plus puissant que Palpatine

Lando, Kiza (portant le masque d’Exim Panshard) et Luke © Adam Christopher

Les fans de Star Wars le savent bien : Palpatine, alias Dark Sidious, est considéré comme le Seigneur Sith le plus puissant de toute la galaxie. Vraiment ? Et bien, ce n’est plus le cas. Un Seigneur Sith bien plus meurtrier que lui vient d’être décrit dans le livre Star Wars: Shadow of the Sith, par Adam Christopher.

Exim Panshard, un Seigneur Sith bien plus puissant que Palpatine

Ce nouveau roman d’Adam Christopher sert de préquelle à Star Wars: Le Réveil de la Force, sorti en 2015. On y suit Luke Skywalker aidant Lando Calrissian à retrouver sa fille. Ils finissent ensuite par combattre l’effroyable Kiza, dans un lieu Sith connu sous le nom du Sépulcre.

Kiza était extrêmement puissante puisqu‘elle était en possession du masque d’Exim Panshard, un vice-roi Sith terriblement meurtrier que l’on avait déjà aperçu dans Star Wars: Aftermath de Chuck Wendig. Dans ce bouquin, on apprend que le culte des Acolytes (qui vénèrent Kiza tout justement parce qu’elle est en possession du masque) tentent tout pour faire revivre Panshard.

Le masque de Panshard était tellement puissant qu’il arrivait à rayonner dans toute la Galaxie, arrivant même à pénétrer dans l’esprit de Luke. Même s’il n’avait pas de coprs, Panshard aura été capable de transporter Luke jusqu’à Exegol, avant que le Fantôme de Force d’Anakin ne sauve son fils d’un combat perdu d’avance.

Conscients de l’extrême dangerosité de Panshard, Luke son père auront tout fait pour l’empêcher de reprendre vie. En vain : après un intense combat contre Kiza sur sa planète, les droïdes de cette dernière ont réussi à fusionner son corps avec le masque de Panshard… Avant que le Seigneur Sith ne prenne entièrement possession de son corps.

Désormais « vivant » dans le corps de Kiza, Panshard était capable de tout. Télékinésie de Force, déclenchement de tremblements de terres à distance… Dans le livre, Luke explique qu’il n’avait « jamais ressenti une telle Force par le passé, plus intense encore que celle de Palpatine ».

Luke arrivera finalement à détruire le masque de Panshard, rompant le lien que le Seigneur Sith avait avec le corps de Kiza. Il finira par ramener les restes du masque chez lui pour l’étudier et comprendre comment l’existence d’un tel pouvoir était possible. Toujours enfermé dans le masque, l’esprit de Panshard réussira quand même à couper Luke de la Force, préfigurant les ennuis à venir avec Ben et la chute du Nouvel Ordre Jedi…

