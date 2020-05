Star Wars : Mark Hamill ne jouera plus jamais Luke, l’Ascension de Skywalker était son baroud d’honneur

Beaucoup de personnages partent et reviennent dans la franchise Star Wars. Avec toutes les surprises qu’ont eues les fans de la saga ces dernières années, presque aucun retour ne semble impossible. Malheureusement, pour Luke Skywalker, l’aventure est définitivement terminée.

Mark Hamill a confirmé sur Twitter que L’Ascenscion de Skywalker était bien son dernier film Star Wars. Samedi 9 mai, il a en effet publié ce message sur son compte : « Que le 9 mai soit un épisode doux-amer – sachant que c’était la dernière fois que je jouais Luke #ByeByeSkywalker. ».

May The 9th Be A Bittersweet Episode- Knowing It Was The Last Time I Would Ever Play Luke#ByeByeSkywalker pic.twitter.com/KjWKVSksLZ