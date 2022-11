Star Wars : pourquoi les Jedi ont-ils été si vite oubliés dans toute la Galaxie ?

Un tout nouveau comics officiel de Star Wars vient enfin tenter d’expliquer pourquoi l’Ordre Jedi a été presque oublié de tous et en si peu de temps après sa quasi-destruction à la fin de la Guerre des Clones. On vous explique ici si vous n’avez pas l’occasion de lire Star Wars #29.

Obi-Wan Kenobi © Disney

Avertissement : cet article contient des spoilers pour le comics Star Wars #29.

L’Ordre Jedi est considéré comme une culture perdue et presque oubliée par les événements de la trilogie originale de Star Wars. En revanche, un nouveau comics sorti récemment tente d’expliquer pourquoi cet Ordre, pourtant si important à une époque, aura été si vite oublié dans toute la Galaxie.

L’Empire, coupable de révisionnisme historique

Les Chevaliers Jedi ont défendu la République Galactique pendant des générations et ont combattu courageusement dans la Guerre des Clones. Ils auront en revanche quasiment tous été anéantis par l’Empire lors de la Purge. L’Ordre aura toutefois laissé sa marque sur la Galaxie à maintes reprises avant les événements de la saga : ils auront détruit l’Ordre Sith un millénaire avant les préquelles et auront maintenu une paix stable jusqu’à la crise séparatiste et la Guerre des Clones. Malgré leurs histoires héroïques et bien documentées, l’Empire Galactique, soutenu par les ordres de Palpatine, aura réussi à retourner les habitants contre les Jedi.

Dans Star Wars # 29 de Charles Soule et Ramon Rosanas, Lando Calrissian fait référence aux Nihil, un groupe d’antagonistes de l’ère de la Haute République, comme une « histoire de fantômes », un sentiment qui n’est pas sans rappeler Han Solo lorsqu’il parle des Jedi dans Un Nouvel Espoir. Dans une certaine mesure, cela aide à justifier le statut quasiment oublié de l’Ordre Jedi dans la trilogie originale : avec le temps, des sociétés entières se perdent dans la vaste et riche galaxie de l’univers Star Wars, comme les Nihil, comme les Jedi.

À lire : Star Wars : pourquoi Kylo Ren s’appelle-t-il « Ben » ?

Capture de Star Wars #29 © Marvel

Les Nihil sont des maraudeurs qui se sont formés à l’époque de la Haute République, alors que l’Ordre Sith était détruit et que les Jedi maintenaient une ère de paix. Au début de l’ère de la trilogie préquelle de Star Wars, les Nihil avait disparu depuis des décennies, leurs vaisseaux et autres technologies étant considérés comme des reliques sous le règne de l’Empire. Une différence clé entre les Nihil et les Jedi, cependant, est que l’Empire n’aura pas tenté d’effacer leur histoire.

Le comics rappelle ainsi que l’Empire Galactique, comme de nombreux mouvements extrémistes réels, a tout fait pour réécrire l’histoire aux dépens de ceux qu’ils oppriment. L’Ordre Jedi a été extrêmement actif dans l’histoire galactique pendant des millénaires, mais leur quasi-extermination lors de la Purge Jedi a été complétée par l’effacement de leur Ordre, la destruction d’artefacts Jedi, le Temple Jedi devenant le Palais Impérial, en plus d’autres formes de révisionnisme historique.