Star Wars : pourquoi Kylo Ren s’appelle-t-il « Ben » ?

Attention, cet article contient des spoilers de la dernière trilogie Star Wars (et de la série Obi-Wan Kenobi). Pourquoi Kylo Ren s’appelle-t-il Ben ? Grâce à plusieurs scènes sur Daiyu, la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ explique enfin pourquoi Leia Organa et Han Solo ont décidé de nommer leur enfant par ce prénom.

La série Obi-Wan Kenobi fournit enfin une excellente explication de la raison pour laquelle Kylo Ren (Adam Driver) s’appelle Ben Solo dans la dernière trilogie Star Wars. La dernière émission Disney+ de Lucasfilm se déroule pour rappel 10 ans après La Revanche des Sith, un point de la franchise à peine exploré.

Leia voulait rendre hommage à Obi-Wan

Une décennie après l’ascension de l’Empereur Palpatine (Ian McDiarmid), l’Empire Galactique est toujours à la recherche des Jedi survivants de l’Ordre 66, y compris Obi-Wan. La série Disney+ montre tout ce que le Maître Jedi doit endurer à la suite de cette purge, alors qu’il garde secrètement un œil sur le jeune Luke Skywalker (Grant Feely) sur Tatooine.

Sa vie monotone est perturbée par l’enlèvement de la jeune Leia Organa (Vivien Lyra Blair), qui l’oblige à quitter la planète sableuse pour se lancer à sa rescousse. Ce voyage inattendu nous en apprend plus sur l’identité de Kylo Ren (Adam Driver), que l’on aperçoit dans la dernière trilogie.

Une grande partie de l’épisode 2 d’Obi-Wan Kenobi se concentre sur cette mission de sauvetage et la tentative de quitter Daiyu. Mais à ce point-là, Leia ne connaît Obi-Wan que sous le surnom de « Ben », un faux nom qu’il aura pris pour se protéger de l’Empire. Mais la princesse d’Alderaan aura toujours connu et appelé le Maître Jedi par ce surnom plutôt qu’Obi-Wan, et ce, même après avoir pris connaissance de sa véritable identité.

Avant cette révélation — et toutes les aventures vécues en duo dans la série —, Leia et Obi-Wan ne se connaissaient presque pas. Le Maître Jedi avait dû se sacrifier pour sauver Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) et Leia (Carrie Fisher), afin d’échapper à l’Empire dans Un nouvel espoir. C’est donc au travers de leurs aventures dépeintes dans la série et grâce au fait qu’Obi-Wan lui aura sauvé la vie à deux reprises, que Leia nommera plus tard son fils « Ben » Solo, en hommage au Maître Jedi.