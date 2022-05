Obi-Wan Kenobi : pourquoi la série se déroule 10 ans après l’épisode III ?

Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Le 27 mai approche à grands pas. Une bonne nouvelle pour les mordus de Star Wars, pressés de voir les premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi dont voici la dernière bande-annonce. Celle-ci nous plongera 10 ans après l’épisode III. Sidious et Vador ont plongé la Galaxie dans l’ombre, les derniers Jedi étant traqués comme la peste. Vivant dans l’anonymat, Obi-Wan garde un œil sur Luke sur Tatooine. Poursuivi par les Inquisiteurs Sith, il sera en outre amené à affronter son ancien apprenti connu désormais sous le nom de Dark Vador.

Interrogée par Entertainment Weekly, la réalisatrice Deborah Chow confie pourquoi la série se déroule dans cette temporalité à mi-chemin entre la prélogie et la trilogie initiale. Comme son nom l’indique, la série Obi-Wan Kenobi se focalise sur le puissant Jedi et sur la manière dont il a digéré les évènements dramatiques survenus dans l’épisode III. À savoir la chute de l’Ordre Jedi et le basculement vers le côté obscur d’Anakin.

Obi-Wan Kenobi : l’histoire d’une transition

Le programme s’attachera à raconter comment il a affronté « la douleur et la tragédie de La Revanche des Sith pour devenir le calme et paisible Alec Guinness qui est mis en scène dans Un Nouvel Espoir », souligne la réalisatrice. L’intérêt de la série sera ainsi de décrire « ce moment de transition » qui a permis à Kenobi de passer de la douleur à la sagesse.

Orphelin de tous ses amis Jedi (morts ou cachés), effondré par son échec cuisant, esseulé et vivant sous la menace des Inquisiteurs, Obi-Wan traverse une époque sombre. Il devra ainsi trouver les ressources nécessaires pour affronter ce contexte hostile en puisant dans la Force qui, bien que dévorée par la côté obscur, brille toujours dans la Galaxie.

Les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi seront diffusés le 27 mai sur la plateforme Disney+. Un épisode par semaine sera ensuite dévoilé tous les mercredi à compter du 1er juin.

Source : EW