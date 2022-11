Star Wars : pourquoi Palpatine utilise un sabre laser dans la prélogie mais pas dans la trilogie ?

L’Empereur Palpatine © Lucasfilm

À partir du film Le Retour du Jedi, Palpatine n’utilise plus son sabre laser. Cependant, dans les premiers films, qui se déroulent 23 ans auparavant, Palpatine s’engage dans deux duels différents au sabre laser, l’un contre Mace Windu et les Jedi envoyés pour l’arrêter, et l’autre, contre Yoda après son ascension au pouvoir en tant qu’Empereur. Mais pourquoi donc ? Pourquoi Palpatine a-t-il laissé tomber l’usage de cette arme surpuissante ? On vous explique.

Aux yeux de Palpatine, en plus d’être risible, l’usage d’un sabre laser sera vite devenu inutile

Palpatine maîtrisait les sept formes de combat au sabre laser, même s’il préférait la forme VII, Juyo, cette septième forme étant idéale pour les Seigneurs Sith, mais Palpatine n’aura brandi son sabre laser que dans un seul film de la saga, La Revanche des Sith. L’utilisation rare des armes par Palpatine était due à ses préférences, à son pragmatisme, à sa soif de pouvoir et à la conviction générale que les sabres laser n’étaient pas nécessaires pour les Seigneurs Sith.

Dans les films préquels, Palpatine opère à découvert, à la vue de tous les Jedi. À cette époque, un sabre laser était pour lui une immense source de protection, car il n’était pas encore à sa pleine puissance. Chez lui, le côté Obscur de la Force n’aura atteint son apogée qu’après la chute des Jedi et le déclenchement de l’Ordre 66.

Le canon de Star Wars explique aussi que Palpatine méprise les sabres laser. Il considère ces armes comme étant une marque de l’Ordre Jedi ; un symbole inutile qui obscurcit leur vision et les éloignent d’une forme de pouvoir. Palpatine pense, à ce stade, que les Jedi accordent trop d’importance aux sabres laser : il préfère utiliser la manipulation, la peur et les autres attributs du côté Obscur, comme on le voit dans Le Retour du Jedi.

Dans ce film, Palpatine est aussi convaincu d’être le plus puissant de tous : il possède une deuxième Étoile de la Mort capable de détruire la flotte rebelle en un clin d’œil, il a Dark Vador à ses côtés et il est (presque) capable de manipuler Luke Skywalker pour qu’il le rejoigne.

Tout cela contribue à son faux sentiment de sécurité et de pouvoir, expliquant pourquoi il ne ressent pas le besoin d’utiliser un sabre laser contre Luke, préférant plutôt utiliser ses pouvoirs du côté Obscur qui lui auront permis de devenir Empereur en premier lieu. D’ailleurs, saviez-vous comment Palpatine récupère un sabre laser après avoir été désarmé par Mace Windu ? On vous l’explique ici.