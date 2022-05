Star Wars : comment Sidious retrouve aussi vite un sabre laser ?

Palpatine montre sa vraie nature dans l’épisode III – Crédit : Lucasfilm

En accédant aux responsabilités, il est parvenu à imposer la mainmise des Sith sur la Galaxie. Palpatine a même réussi à manipuler l’opinion publique en la liguant contre les Jedi, projetant l’obscurité sur la galaxie. En marge de ses manœuvres politiques machiavéliques, Sidious a parfois dû tâter du sabre pour combattre ses ennemis. C’est notamment le cas dans La Revanche des Sith.

Après avoir éliminé facilement trois Jedi, il affronte Mace Windu. Celui-ci parvient à prendre l’avantage en lui assénant un coup de pied qui fait tomber son sabre rouge dans le vide. Mais Sidious finit par l’éliminer avec la complicité d’Anakin. Plus tard dans le film, Palpatine sort de nouveau un sabre laser lors de son duel contre Yoda. Certains pourraient y voir une incohérence alors qu’il n’en est rien si l’on se plonge dans l’univers canonique de la saga.

Palpatine avait deux sabres laser

Comme l’indique l’ouvrage de référence Ultimate Star Wars, Palpatine ne possède non pas un mais deux sabres laser qu’il avait fabriqués lors de sa formation auprès de Dark Plagueis. Il les brandit notamment dans la série Star Wars: The Clone Wars (saison 5, épisode 16) lorsqu’il affronte Dark Maul et son frère Savage Opress. Ainsi, c’est bien le second sabre laser qu’il sort de sa manche lors de son combat contre Yoda. Toujours selon Ultimate Star Wars, Palpatine conservait un sabre dans un compartiment caché de son bureau. Après avoir perdu le premier, il l’a vraisemblablement récupéré dans la foulée.

Par la suite, il utilisera surtout ses éclairs de Force (notamment dans l’épisode VI contre Luke). La dernière apparition canonique de son sabre laser remonte au roman Lords of the Sith où il participe à une mission périlleuse avec son apprenti. Pour rappel, il est probable que Palpatine apparaisse dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi dont la diffusion est imminente.