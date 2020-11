Star Wars prélogie : George Lucas a exploré le passé de Dark Vador contre les conseils de la Fox

La prélogie de la saga Star Wars a divisé les fans lors de la sortie de La Menace Fantôme en 1999. De nombreuses critiques ont fusé sur la différence de ton par rapport à la trilogie principale. La 20th Century Fox avait prévenu George Lucas qu’explorer l’enfance d’Anakin Skywalker allait détruire la franchise. A l’évidence, la société de production avait les mêmes réserves que certains fans, dont la déception après la sortie en salles avait fait beaucoup parler à l’époque. Cependant, Lucas n’a jamais semblé prêter attention à ces critiques et a continué son projet comme si de rien était. Au final, la prélogie a connu un succès retentissant auprès du grand public, malgré la déception de certains fans dans la saga.

Anakin enfant dans La Menace Fantôme. Crédits : Lucasfilm/20th Century Fox

C’est dans le second volume de Star Wars : Archives (1999-2005), que l’information est évoquée. La série de livre de Paul Duncan a pour habitude de dévoiler des secrets de tournage ou en rapport avec le contexte de la création des films Star Wars. Entre autres, le nouvel opus évoque les modifications exigées par Lucas au duel entre Han Solo et Greedo, dans le premier épisode de la saga. Cette fois-ci, le livre nous apprend que malgré les requêtes appuyées de la 20th Century Fox, George Lucas a décidé de poursuivre dans son idée de présenter un Dark Vador enfant dans sa prélogie. La société de production avait pourtant lourdement insisté pour l’en dissuader. Mais le réalisateur n’est pas du genre à se laisser influencer, et n’a pas peur de dire ce qu’il pense, notamment au sujet de la nouvelle trilogie Star Wars produite par Disney.

Prélogie Star Wars : George Lucas et la Fox étaient en complet désaccord au sujet de La Menace Fantôme

En effet, dans le livre à paraître prochainement, George Lucas s’exprime sur cet épisode. D’après lui, la Fox avait réagi avec véhémence à son idée de présenter un Anakin Skywalker enfant dans La Menace Fantôme. « Tu vas détruire la saga, tu vas tout détruire ! » aurait déclaré la personne en charge du projet. George Lucas lui-même avait conscience du risque de choix, d’après ses propres mots. Il aurait même avoué à l’équipe de Lucasfilm qu’il était en train de réaliser « un film que personne ne veut voir ». Après la sortie du film dans les salles et son succès commercial retentissant, Lucas a admis que présenter un Anakin plus âgé aurait été plus facile à accepter pour le public.

Il a cependant choisi de continuer selon ses propres convictions. Fidèle à lui-même, George Lucas a toujours proposé au public ce qu’il voulait montrer, et non ce que le public voulait voir. Son intention était de revenir à la genèse de Dark Vador, et cela passait selon lui par une vision de celui-ci quand il était enfant. Selon lui, un Anakin enfant, qui a dû quitter sa mère, amenait une dimension différente au personnage. Il était parfaitement conscient que son choix allait à l’encontre du raisonnement marketing. « Je savais que si j’avais fait un Anakin de quinze ans au lieu de neuf, cela aurait été plus vendeur » a simplement déclaré le réalisateur en toute franchise. Celui-ci a donc préféré camper sur ses positions plutôt que de privilégier le raisonnement économique de la 20th Century Fox.

Star Wars : George Lucas voulait aussi tuer Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi

Source : CBR