Star Wars : George Lucas voulait absolument que Greedo tire en premier sur Han Solo

Le nouveau livre Star Wars : Archives a été présenté par son auteur, Paul Duncan. Ce dernier livre des informations selon lesquelles George Lucas aurait insisté pour que Greedo soit le premier tireur dans son duel face à Han Solo. La modification est infime, puisque Greedo tire seulement 5 images avant Han Solo, ce qui représente environ un quart de seconde. Pourquoi Lucas tenait-il absolument à implémenter ce changement ? On ne le sait pas, mais le livre donnera peut-être des précisions sur ses raisons.

Le duel entre Han Solo et Greedo. Crédits : LucasFilm

L’auteur Paul Duncan a présenté un unboxing de Star Wars : Archives. Ce nouveau livre présente des informations sur le making of de Star Wars entre 1999 et 2005. Il couvre notamment la prélogie, mais donne aussi des informations sur la remasterisation de la trilogie originelle. Dans son unboxing sur YouTube, Paul Duncan évoque notamment le fait que George Lucas avait lourdement insisté pour modifier la scène du duel entre Greedo et Han Solo. Le créateur de la saga mythique voulait absolument que Greedo tire en premier. Cette modification a cependant entraîné de vives réactions chez les fans.

Han Solo vs Greedo, une scène mythique de la saga Star Wars

Cette scène est définitivement l’une des plus controversées de la saga. Dans la version originale de Star Wars : Un Nouvel Espoir, Han Solo tirait le premier sur Greedo, lors de leur duel sur Tatooine. Pour rappel, Greedo était à la recherche de Han Solo car il devait une coquette somme d’argent à son chef, Jabba le Hut. Greedo a trouvé Han Solo dans une taverne de Tatooine alors qu’il venait de trouver un accord avec Luke Skywalker et Ben Kenobi pour les transporter sur Aldorande. L’argent qu’aurait récolté Han Solo lui aurait permis de rembourser Jabba. Greedo annonce à Han que c’est trop tard, et que Jabba a lancé une prime sur la tête de Solo. S’ensuit un duel au blaster, où Han Solo abat Greedo, qu’il laisse gisant sur la table de la taverne.

Greedo, issu du peuple des Rodiens, race de reptiles humanoïdes originaires de la planète Rodia, n’apparait que dans le premier épisode de la saga. Pourtant, originaire de Tatooine, Greedo a assisté à la course de la Bounta, remportée par Anakin Skywalker et a même eu une altercation avec ce dernier, l’accusant d’avoir triché. La scène a, certes, été coupée de La Menace Fantôme, mais existe bel et bien. Plus tard, il s’engagera avec la Fédération du Commerce, défaite dans la prélogie Star Wars. Ce n’est qu’après de nombreuses années qu’il s’engage finalement auprès de Jabba le Hut, qui collectionne les sbires crapuleux et peu scrupuleux.

De nouvelles informations sur les secrets de tournages et le contexte de la réalisation de la saga continuent d’affluer, pour le plus grand bonheur des fans. On devrait continuer d’en apprendre davantage, grâce à la politique de spin-offs de Disney. Cette pratique permet de mettre en lumière l’histoire personnelle de certains personnages de la saga. Le dernier en date étant justement Han Solo.

Source : Gizmodo