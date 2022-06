Star Wars : que faisait Obi-Wan pendant qu’Anakin massacrait les apprentis du Temple Jedi ?

Dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, Reva accuse Obi-Wan de ne pas avoir sauvé les apprentis du Temple Jedi, sur Coruscant, pendant qu’Anakin était en train de tous les massacrer. Mais alors, où était-il ? Et que faisait-il à l’un des moments les plus importants de toute la saga ? La réponse se trouve dans les films.

Anakin pendant le Siège du Temple Jedi © DR

Après le duel entre Mace Windu et Sheev Palpatine et suite à la révélation de ce dernier en tant que Seigneur Sith, le jeune Jedi Anakin Skywalker, désormais connu comme Dark Vador, se vit attribuer sa première mission par son maître. Il assiégea le Temple Jedi avec la 501e Légion de soldats clones, ne laissant aucun survivant et tuant même tous les jeunes apprentis, qui étaient désarmés.

Mais où était et que faisait Obi-Wan à cet instant ? L’épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi revisite le lancement de l’Ordre 66 et révèle le passé de Reva, son lien avec Obi-Wan et ses plans concernant Dark Vador. Un moment clé de l’épisode évoque justement les allées et venues d’Obi-Wan pendant la nuit du tristement célèbre massacre du Temple Jedi par Anakin.

Obi-Wan Kenobi était lui aussi au Temple Jedi, mais il est arrivé trop tard

L’épisode 5 d’Obi-Wan Kenobi oppose Reva, nouvellement nommée Grand Inquisiteur, à Obi-Wan, la jeune princesse Leia et une bande de rebelles sur la planète Jabiim. Pris au piège, Obi-Wan tente de négocier avec Reva. Elle lui rappelle son absence la nuit où l’Ordre 66 est entré en vigueur, alors qu’Anakin était en train de massacrer les Jedi et leurs jeunes apprentis au Temple sur Coruscant.

Bien qu’Obi-Wan ne soit pas en mesure de répondre à Reva, les téléspectateurs de longue date de Star Wars sauront qu’il était hors de la planète pendant le siège du Temple Jedi. Comme on le voit dans Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, pendant le massacre, Obi-Wan combattait le général séparatiste Grievous sur Utapau.

Informés par Bail Organa, Obi-Wan et Yoda, qui avaient tous les deux échappé de peu au massacre, partirent en direction de Coruscant afin d’infiltrer le Temple Jedi et de désactiver la balise de Dark Vador, qui attirait tous les Jedi sur la planète. C’est durant cette infiltration qu’ils découvrirent la terrible vérité à propos d’Anakin, et ce, grâce au système de surveillance du Temple. Mais il était trop tard.

On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Reva entre le massacre du Temple et l’arrivée d’Obi-Wan à Coruscant. Cachée parmi les corps et faisant semblant d’être morte au début du massacre, il est possible qu’elle, comme beaucoup d’autres, ait fui l’Empire, ou que l’Empire l’ait trouvée dans les décombres et l’ait formée comme inquisitrice. D’ailleurs, savez-vous combien de Jedi ont survécu à l’Ordre 66 ?

Quoi qu’il en soit, la cruauté d’Anakin et l’absence d’Obi-Wan l’auront marqué. Reva pense que le Maître Jedi aurait dû être là pour arrêter son Padawan et protéger les apprentis. En revanche, et à la vue de la violence du siège du Temple Jedi, il était peut-être préférable qu’Obi-Wan n’arrive qu’après la bataille…

