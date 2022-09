Star Wars : que se serait-il passé si Luke n’avait pas quitté Tatooine ?

Que se serait-il passé si Luke était resté sur Tatooine ? Le livre Star Wars: The Last Jedi nous donne un véritable aperçu de cette réalité alternative, dépeinte par Luke en personne.

Luke sur Tatooine © Lucasfilm

S’il existe de nombreux moments particulièrement déterminants dans l’univers de Star Wars, la décision de Luke Skywalker de quitter Tatooine est l’une des plus importantes. Comme vous le savez, cette décision aura eu un effet boule de neige dans la chute de l’Empire. Mais que se serait-il passé si Luke avait décidé de rester sur Tatooine ?

Le livre Star Wars: The Last Jedi nous donne un aperçu de cette réalité alternative

Avec la mort de sa tante et de son oncle aux mains de l’Empire, il semblait parfaitement évident que Luke partirait avec Obi-Wan. Mais comme on le voit à travers certaines scènes supprimées de Star Wars : Un nouvel espoir, Luke avait encore des amis sur Tatooine. Au final, force est de constater que Luke a pris la bonne décision, mais cela ne l’empêche pas de s’interroger sur la vie simple qu’il aurait pu mener.

Dans Star Wars: Le Dernier Jedi, Luke, plus âgé, est plein de regrets. La version en roman du film nous donne un aperçu de la vie alternative qu’aurait pu avoir le célèbre Jedi. Le livre s’ouvre sur cette phrase : « Luke Skywalker se tenait dans les sables rafraîchissants de Tatooine, sa femme à ses côtés ». Sa femme est Camie, qui s’est brièvement tenue à ses côtés pendant les scènes supprimées de Un nouvel espoir.

Dans cette scène de rêve, Luke s’imagine l’état de la galaxie s’il avait vécu une vie plus simple. Ironiquement, la galaxie est dépeinte comme étant paisible — non pas parce que l’Empire a subitement décidé de changer ses habitudes, mais parce que la Rébellion est plus forte que jamais.

Sur Tatooine, le poids de l’Empire se fait toutefois sentir. Dans son rêve, l’Empire a anéanti les indigènes (les Tuskens). Jabba est également mentionné, car Leia ne l’a jamais tué dans cette chronologie alternative. Camie explique à Luke : « Nous avons atteint notre quota impérial pendant cinq années consécutives. Et nous avons payé notre taxe d’eau à Jabba ».

Quant à la galaxie dans son ensemble, le pire peut être supposé. La princesse Leia Organa a été capturée et forcée de s’excuser pour sa trahison avant son exécution. Alderaan a également été détruite dans cette chronologie alternative, ainsi que les planètes Mon Cala et Chandrilla, mondes natals de l’amiral Ackbar et Mon Mothma.

Luke regarde avec envie au loin et pense à la vie qu’il a ratée. Sa femme le lui fait remarquer, ce à quoi Luke répond : « Nous avons eu une bonne vie. C’est là que je devais être » en se mentant à lui-même. Luke se réveille enfin sur la planète Ahch-To, beaucoup plus âgé, commençant les événements du dernier film…