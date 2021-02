Star Wars Rebels : le duel final entre Obi-Wan Kenobi et Dark Maul

L’arc narratif de Dark Maul, antagoniste important de la saga Star Wars apparu dans La Menace Fantôme, est cette fois-ci terminé. Attention, cet article contient des spoilers sur The Clone Wars et Star Wars Rebels.

C’est fait, Obi-Wan Kenobi a bouclé la boucle en abattant Dark Maul, mettant fin à plusieurs décennies de rivalité. Il faut dire que la saga, qui a introduit Maul dans La Menace Fantôme, a régulièrement croisé les destins de ces deux personnages totalement opposés. D’un côté Obi-Wan, placide, incarnation du bien et de la sagesse Jedi, et de l’autre Maul, personnification de la colère, la haine, et la vengeance. Une opposition qui touche donc à sa fin avec la mort de Maul, dans ce combat final.

Crédit : Disney+

Les retrouvailles entre Maul et Obi-Wan dans le désert de Tatooine ont tourné court. Découvrant que Maul commençait à deviner ce qu’il faisait sur Tatooine, Obi-Wan a cette fois-ci compris qu’il n’avait pas le choix. C’est donc un combat éclair qui a mis fin à la longue rivalité entre Dark Maul et Obi-Wan Kenobi. Un combat à l’issue quasi immédiate en faveur d’Obi-Wan, qui abat Maul tout en détruisant son sabre laser. Si ce combat n’est pas aussi épique que leur première rencontre sur Naboo, il est toutefois chargé en histoire et en émotions. Mourant, Maul demande alors à Obi-Wan si celui qu’il protège sur Tatooine est l’élu. Obi-Wan confirme et Maul dit alors « Il nous vengera », avant de s’éteindre. Une scène forte.

Dark Maul, une histoire de vengeance et de haine

Le personnage de Dark Maul, malgré son appartenance indéniable au côté obscur, rappelle qu’il n’y a pas qu’une opposition entre le bien et le mal. Le dathomirien montre en effet des signes d’espoir à l’idée qu’un élu de la force puisse faire tomber Palpatine pour de bon. Selon Maul, l’élu va « les » venger. Initialement en quête de vengeance contre les Jedi, puis plus spécifiquement contre Obi-Wan, c’est bien une vengeance contre Palapatine qui a animé les derniers instants de Dark Maul. Il n’a jamais pardonné à son ancien maître de l’avoir laissé pour mort après son combat contre Qui-Gon et Obi-Wan sur Naboo. D’autre part, Maul méritait une mort digne, et selon ses propres principes, mourir au combat contre son plus grand adversaire était la meilleure fin possible.

Dark Maul est l’un des antagonistes les plus appréciés du public de Star Wars. Beaucoup souhaitaient d’ailleurs voir revenir le personnage dans la dernière trilogie en tant qu’antagoniste principal. Maul étant devenu un leader du crime, il aurait pu prospérer durant les évènements de The Mandalorian, notamment. L’affrontement entre Maul et Obi-Wan est un symbole fort des différences entre côté lumineux et côté obscur de la force. Cette opposition rappelle les réelles frontières entre les deux camps. D’ailleurs, si les personnages ne se croisent qu’à de rares occasions, chacune de ces rencontres a fortement impacté leur vie, ce qui renforce leur lien dans la saga. Mettre un point final à cette opposition par un duel à mort semblait inéluctable.

Obi-Wan et Dark Maul, les destins croisés de Star Wars

Le personnage de Dark Maul, depuis le début de la saga Star Wars, était en quête de vengeance. En tant que Sith, une vengeance envers les Jedi, qui se concrétise d’abord par l’assassinat de la Padawan Eldra Kaitis. Maul avait traqué la Padawan en secret, lassé par la patience exacerbée de Dark Sidious qui refusait de le laisser se révéler aux Jedi. Ensuite, Maul aura l’occasion de tuer un vrai maître Jedi, Qui-Gon Jinn, lorsqu’il l’affronte sur Naboo avec son Padawan Obi-Wan Kenobi. C’est à ce moment qu’est née l’opposition farouche entre les deux personnages. Obi-Wan, de par la douleur de la perte de son maître, et Maul, coupé en deux par Obi-Wan et laissé pour mort.

Mais Maul a survécu. Il va alors connaître une longue période d’exil, avant d’être retrouvé par son frère Savage Oppress. Maul est alors tiraillé entre sa haine pour les Jedi, alors orientée vers Obi-Wan, et pour son ancien maître Dark Sidious qui l’a abandonné. Le personnage de Maul est par essence plein de haine et de ressentiment. Il dirige sa colère et s’en sert de moteur pour avancer tout au long de la saga.

A partir de cette confrontation avec les deux Jedi, Maul a commencé a vouer une haine indéfectible à Obi-Wan. Il décide donc de poursuivre son seul amour, la duchesse de Mandalore, Satine Kryze, et l’abat devant ses yeux. C’est alors qu’on prend la mesure de ce qui sépare les deux personnages. En effet, Obi-Wan choisit de ne pas se laisser absorber par la douleur et s’accroche aux idéaux Jedi jusqu’au bout. Les personnages se croiseront ensuite en de rares occasions, avant cette réunion ultime.

Star Wars : la série Ahsoka annoncerait une potentielle suite à Star Wars Rebels

Source : screenrant.com