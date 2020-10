Star Wars : Quel est le nom réel de Dark Maul ?

Dark Maul reste un Sith bien mystérieux… – Crédit : Lucasfilm

Avant que Disney ne rachète Star Wars, la franchise offrait déjà de nombreux films, parmi lesquels la trilogie originale et la prélogie. Depuis, l’univers ne cesse de s’étendre, notamment avec The Mandalorian sur Disney+, dont le premier trailer de la saison 2 a été révélé. Sans oublier les épisodes 7, 8 et 9, et des films comme Solo: A Star Wars Story et Rogue One. Disney compte également développer une nouvelle trilogie, retardée pour cause de COVID-19. Du côté de la prélogie, beaucoup de fans auront été marqués par Dark Maul, introduit dans La menace fantôme, en 1999. Un Sith encore mystérieux, notamment de par ses origines et son nom réel.

Dark Maul ne sait sans doute rien de son enfance

Dans la mythologie Star Wars, les Sith possèdent deux noms. Celui de donnée à la naissance, et un titre décerné après être passé du côté obscur de la Force. Généralement, les films et autres séries dévoilent le nom réel de certains méchants emblématiques de la franchise… Sauf pour Dark Maul.

Si Dark Maul a largement marqué les esprit dans La menace fantôme, ce dernier aura en réalité survécu à son combat contre Qui-Gon Jinn. Le Sith est apparu dans plusieurs autres œuvres, comme la série The Clone Wars and Rebels, sans que véritable nom ne soit connu. Lui-même reconnaît, toujours dans le show, ne pas le savoir.

Dark Maul a démontré dès son plus jeune âge de véritables capacités combatives, sur la planète de Dathomir. Ce dernier a alors été élevé pour devenir un Sith, et a oublié sa vie avant d’être formé par Palpatine. Seul Dark Maul existe, faisant fi de son ancienne identité. Ce qui explique pourquoi Star Wars n’a jamais cherché à creuser cette partie de sa vie.

Dark Maul n’a aucune raison de passer du bon côté de la force

Dark Vador et Kylo Ren, respectivement Anakin Skywalker et Ben Solo, contrairement à Dark Maul, avaient encore conscience de leurs vies passées, avant d’être Sith. C’est ce reste d’humanité qui aura permis à Star Wars de développer leurs arcs rédempteurs.

Dark Maul n’a pas de souvenirs, rien à sauver, son existence entière est destinée à servir le côté obscur. De quoi rendre le personnage redoutable, cruel, une véritable menace et l’un des préférés chez les fans.

Source : Wegotthiscovered