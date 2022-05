Star Wars The Bad Batch : la saison 2 se dévoile en bande-annonce avec Palpatine

La toute première bande-annonce de la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch est là. On y voit l’équipe de choc avec un tout nouveau look et surtout, l’arrivée de Palpatine.

La toute première bande-annonce de la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch est arrivée, avec Palpatine et un tout nouveau look pour l’équipe éponyme. La série cartonne à l’international et la vice-présidente du contenu de Disney+, Agnes Chuet, s’en est félicitée lors de la Star Wars Celebration.

« Alors que la Clone Wars est peut-être arrivée à son terme, notre partenariat avec les conteurs et artistes révolutionnaires de Lucasfilm Animation ne fait que commencer » a-t-elle dit. « Nous sommes ravis de donner vie à la vision de Dave Filoni à travers les prochaines aventures du Bad Batch ».

Une saison 2 pour The Bad Batch, la série Star Wars qui cartonne

Pour rappel, le show suit des personnages introduits dans La Guerre des Clones, dont la dernière saison s’était achevée il y a quelques temps. La série se déroule juste après les événements de La Revanche des Sith et de The Clone Wars. Elle suit Bad Batch, un groupe de clones génétiquement modifiés et très différents des autres clones, dans leurs aventures après la fin de la guerre des clones, la chute de la République et de l’Ordre Jedi.

Malgré d’excellentes critiques, la série aura essuyé plusieurs polémiques. Une poignée d’internautes avait notamment comparé l’évolution de l’apparence de certains personnages et accusé Disney et Lucasfilm de faire évoluer leur couleur de peau.

Disney+ avait annoncé le renouvellement de The Bad Batch pour une seconde saison en août 2021. Sa diffusion est désormais prévue pour automne 2022, sans date précise.