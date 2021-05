Star Wars : Dark Vador va-t-il apparaître dans The Bad Batch ?

Les débuts de Star Wars : The Bad Batch sont pour l’instant plutôt prometteurs. Après un premier épisode très sympathique, les fans se demandent quelle sera la prochaine grande figure impériale à apparaître. En effet, même si Tarkin devrait être l’opposant principal de la Bad Batch, il n’est pas exclu qu’elle croise la route d’autres leaders des forces impériales. Dark Vador est-il un candidat crédible pour être le prochain à s’opposer à la Bad Batch ? Où se trouve-t-il au moment des évènements des deux premiers épisodes ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur The Bad Batch, La Revanche des Sith et Darth Vader : Dark Lord of the Sith.

Anakin Skywalker ayant une vision de lui-même en Dark Vador, dans The Clone Wars. Crédit : Lucasfilm

Les évènements de Star Wars : The Bad Batch commencent à l’exécution de l’Ordre 66, notamment avec la scène d’introduction qui narre la fuite de Kanan Jarrus. L’Ordre 66 peut donc servir de référence temporelle ici, puisqu’il est mis en scène dans de nombreux arcs narratifs de Star Wars. En revanche ce qui se passe ensuite est plus difficile à situer. La plupart des détails qui permettraient de situer les différents arcs narratifs du canon Star Wars par rapport à The Bad Batch sont plutôt flous. Il est donc difficile d’affirmer précisément ce que fait Vador lors des évènements de The Bad Batch.

Que faisait Dark Vador au moment des évènements de Star Wars : The Bad Batch ?

Cependant, Pablo Hidalgo, l’un des auteurs de Lucasfilm, a mentionné par le passé que deux jours entiers s’étaient passés entre l’Ordre 66 et la naissance de Luke et Leia Skywalker. On peut supposer que les évènements des deux premiers épisodes de The Bad Batch se sont passés en moins deux jours. Au moment de l’Ordre 66, Anakin s’apprête à massacrer les novices Jedi au temple de Coruscant. Il voyage ensuite jusqu’à Mustafar où il va assassiner les leaders séparatistes avant d’affronter Obi-Wan dans l’un des duels les plus épiques de la saga. Le tout avant de se faire terrasser et que son maître, Dark Sidious, ne vienne à son secours.

Pour la suite, il faut se replonger dans l’excellent comics de Charles Soule, Dark Vador : Dark Lord of the Sith. Celui-ci commence précisément à la fin de La Revanche des Sith, quand Dark Vador se libère de son dispositif médical et apprend la mort de Padmé. Lors des premiers jours après l’avènement de l’Empire, Dark Vador passe le plus clair de son temps à traquer les Jedi restants, et à localiser les individus sensibles à la Force. Plutôt vague, donc. Aux moments des évènements de The Bad Batch, Vador pourrait se trouver plus où moins n’importe où.

Dark Vador et The Bad Batch, une rencontre qui aurait du sens si Omega est sensible à la Force

Il y a peu, Kevin Kiner affirmait qu’un nouveau personnage introduit dans The Bad Batch deviendra un personnage important de la saga. Ce personnage serait la jeune Omega qui d’après beaucoup de théories serait sensible à la Force. Si cela se vérifiait, il ne serait pas du tout étonnant de voir Dark Vador apparaître dans son sillage.

Une possibilité qui dans ce cas semblerait logique, même si Vador pourrait également apparaître bien plus tard. En effet, on ne sait pas sur quelle durée va s’étendre The Bad Batch. Tout est donc ouvert pour le moment. D’autant plus que ce serait une belle occasion pour Lucasfilm de combler quelques vides narratifs. Quoi qu’il en soit, il fait peu de doutes que la série va faire apparaître d’autres personnages majeurs. Lucasfilm et Disney ont en effet l’habitude d’entremêler les arcs narratifs de la saga.

Source : cbr.com