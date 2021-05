Star Wars : The Bad Batch, qui est le padawan qui apparaît dans l’épisode 1 ?

Ça y est, Star Wars : The Bad Batch, nouvelle série très attendue par la communauté, a enfin commencé sur Disney+. Avec ce premier épisode très interessant, The Bad Batch a démontré que Lucasfilm prenait sa série animée très au sérieux. Beaucoup de choses se sont passées et la série se montre prometteuse. Les premières minutes mettent notamment en scène un Maître Jedi et son padawan, à l’instant même où l’Ordre 66 est exécuté. Le padawan en question est bien connu de la communauté Star Wars.

Le padawan dans l’épisode 1 de Star Wars : The Bad Batch. Crédit : Disney/Lucasfilm

Star Wars : The Bad Batch, un padawan échappe à l’Ordre 66

Dans les premières minutes de ce premier épisode, Lucasfilm nous replonge dans les premiers moments de l’exécution de l’Ordre 66. Introduit dans La Revanche des Sith, ce moment chargé en émotion symbolise la chute de l’Ordre Jedi, et l’avènement du nouvel Empire Galactique de Dark Sidious. Ainsi, au début du premier épisode, le Maître Jedi Billaba et son padawan Caleb Dume apparaissent sur la planète Kaller. Les clônes abattent Billaba, mais le jeune padawan s’enfuit et disparaît.

Ce padawan est en réalité Kanan Jarrus. A la suite de l’Ordre 66, l’Empire a pris possession de l’identité de tous les Jedi en activité, et connaissait ainsi le nom de Caleb. De plus, dans cet épisode 1, Tarkin confirme qu’il est au courant que le padawan s’est échappé. Une fois en cavale, Caleb Dume a donc dû changer son nom pour échapper à la traque de l’inquisition. Il prendra par la suite part à la rébellion contre l’Empire. La série de comics Kanan, comprenant 12 issues, lui est dédiée. Il est également un personnage majeur de la série animée Star Wars Rebels.

Par ailleurs, le Maître Jedi Depa Billaba apparaît dans plusieurs œuvres Star Wars, notamment dans The Clone Wars, mais également certains livres. Elle est également mentionnée dans Star Wars Rebels. Dans l’épisode I, La Menace Fantôme, elle siège au Conseil Jedi quand le jeune Anakin Skywalker est amené sur Coruscant par Qui-Gon Jinn.

Star Wars : The Bad Batch fait de très bons débuts sur les écrans, mettant en scène des personnages comme Tarkin, Saw Gerrera et la prometteuse Omega. Cette dernière devrait devenir un personnage majeur de la série, d’après certaines sources en interne chez Lucasfilm. Le prochain épisode sera disponible ce vendredi sur Disney+ à 10h.

Source : heavy.com