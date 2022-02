Star Wars : une VHS de 1984 aux enchères à 60 000 $, les plus vieux fans s’en délectent

La société goldin vient de lancer une nouvelle vente aux enchères avec une cassette vidéo originale et scellée de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, datée de 1984. Prix de départ 9 500 dollars. Sur Twitter, les plus vieux fans s’en détectent, et se souviennent de l’époque des VHS avec beaucoup de nostalgie.

La VHS Star Wars de 1984 en question © Goldin

La société goldin a mis en vente une cassette vidéo VHS de 1984 de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, sorti en salles en mai 1977. Cette dernière est particulièrement en bon état puisqu’elle est totalement scellée, classée NM 8 avec une cote d’étanchéité de B par VHSDNA. Le prix de départ est fixé à 9 500 dollars, soit environ 8300 euros. Goldin s’attend à ce que la cassette parte à un minimum de 60 000 dollars, soit 52 000 euros.

Sans surprise, la vente aux enchères — et d’autres sur le site, très similaires — a incité les fans de longue date d’une galaxie très, très lointaine à se remémorer le format VHS. En effet, et pendant ce temps, sur Twitter, les plus vieux fans se rappellent la tendre époque des cassettes vidéo.

« Star Wars, pour moi, ça ne se regarderait presque qu’en VHS »

Depuis l’annonce de goldin, beaucoup de fans de la saga se sont exprimés avec nostalgie, en se rappelant l’époque où ils regardaient la série de films (et bien d’autres sagas de l’époque) avec un magnétoscope. « Beaucoup de mes amis et collègues ont grandi avec Star Wars et Indy comme pierre angulaire de leur geekerie. Pour moi, c’était Ghostbusters » indique par exemple cet utilisateur.

Les meilleures versions de Star Wars à posséder sont celles en VHS des années 1980. Ça, ou les DVD en édition spéciale de 2006 » dit un autre. « Au moins, c’est un truc que vous pouvez physiquement voir, toucher et réellement posséder, pour de vrai. Contrairement à ces conneries de NFT » peste un troisième.

Certains fans, en revanche, ne sont pas convaincus qu’une copie du film, quelle que soit sa rareté (en si bon état), vaut l’offre faite par goldin (60 000 dollars minimum, pour rappel). « Ouais, je peux littéralement aller dans un magasin de seconde main et l’obtenir pour moins cher lol » dit l’un en réponse à un tweet de ComicBook.com qui évoque l’enchère.

Enfin, notre petit favori. Un autre utilisateur du réseau social s’est amusé à reproduire l’épisode 6 de la série Le Livre de Boba Fett dans un format VHS. Le résultat est assez convaincant, mais attention toutefois aux spoilers. Et vous, quel est votre meilleur souvenir de film en VHS ?

episode 6 of #BobaFett but it was released on home video in 1999. pic.twitter.com/ZrySH513PP — patrick tomasso. (@imPatrickT) February 7, 2022

