Insolite: un multimillionnaire chinois achète une image de caillou pour 500 000 dollars

Les NFT (Non-Fungible Tokens) font de plus en plus parler d’eux. Ces œuvres numériques sont dites « non fongibles » car uniques et non-interchangeables avec une autre œuvre de même type. Elles permettent aux collectionneurs d’acheter et de vendre des œuvres d’art digitales (ou même des memes! Celui de Disaster Girl s’était vendu pour 500 000$) en tant qu’objet de collection. Mais un objet de collection qui n’est pas palpable puisque numérique. Chaque objet est unique et ne peut être reproduit : l’acheteur a donc la propriété de l’œuvre qu’il achète. Les NFT varient en rareté, et en prix. Le crypto-artiste (artiste qui crée des NFT) Beeple a vendu sa série d’œuvres « The 5000 First Days » pour 69 millions de dollars. L’artiste The Weeknd, lui, a mis en vente des chansons inédites en tant que NFT.

Une image représentant un caillou, mais qui vaut de l’or – Crédits : Twitter/@justinsuntron

L’image de caillou s’est vendue pour un demi-million de dollars

Justin Sun est un entrepreneur chinois multimillionnaire. Il est le fondateur de Tron (plateforme de crypto-monnaie), et PDG de Rainberry (responsable du contrôle peer-to-peer de BitTorrent) et de Peiwo (application mobile permettant d’envoyer des messages vocaux éphémères de 10 secondes). Sa fortune est estimée à 200 millions de dollars. Le 22 août dernier, il est lui aussi devenu propriétaire d’un NFT, en faisant l’acquisition d’une image d’un caillou. Il a acheté cette image pour… 500 000$. C’est ce qu’il annonce sur son Twitter, en disant qu’il a « dépensé un demi-million de dollars dans un caillou ».

S’il peut paraitre étonnant de dépenser une telle somme dans une simple image, il ne faut pas oublier que tout objet de collection peut se vendre à un prix astronomique s’il est très recherché. La première édition de la carte Pokémon de Dracaufeu s’était vendue pour 369 000$ en décembre 2020. Et une édition de la BD avec la première apparition de Superman s’était elle vendue pour 3 297 852$, bien qu’il ne s’agisse que de quelques pages. Les collectionneurs voient une valeur dans toute chose rare qu’ils peuvent posséder. Le créateur de Star Trek avait annoncé vouloir transformer ses archives personnelles en NFT. Ce n’est probablement que le début des NFT et de la crypto-monnaie !