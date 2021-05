Star Wars : voici comment se passe un casting pour rejoindre la franchise

Un casting pour Disney est toujours très secret – Crédit : Lucasfilm

Depuis plusieurs années, Lucasfilm est désormais la propriété de Disney. Le géant a développé plusieurs séries destinées à Disney+, The Mandalorian en tête, et prépare d’autres productions. Mais le point de départ a été le lancement d’une nouvelle trilogie composée du Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker. Des projets très secrets à l’époque puisque le leader du divertissement aime contrôler d’une main de fer ses projets, jusqu’aux castings. Et aujourd’hui, Kelly Marie Tran (Rose Tico), présente dans les deux derniers films de la nouvelle trilogie, fait part de son expérience en la matière. L’occasion de découvrir comment se passent le casting pour rejoindre l’univers Star Wars et lever un peu le voile sur cette étape cruciale.

Un mystérieux email parlant de « The Untitled Rian Johnson Project »

Lorsqu’un projet Star Wars sous l’égide Disney, ou même Marvel, est en préparation, le mystère est de mise. Le géant du divertissement fait tout pour éviter les fuites et spoilers, cache au maximum les informations. Cela passe par le fait d’être très vague lorsqu’il s’agit d’un casting ou de distribuer les scripts. Les auditions de Star Wars, qui nous en apprit plus sur Dark Vador dans un récent comics, n’échappent pas à la règle. Mais aujourd’hui, Kelly Marie Tran lève un peu le mystère sur ce processus unique.

En interview pour Collider, l’actrice a parlé de son expérience à l’audition des Derniers Jedi, en 2017. Lorsqu’elle a été approchée pour le projet, elle n’avait qu’une information : le film allait être réalisé par Rian Johnson.

Je me souviens recevoir un email, comme ça arrive pour un casting, mais l’objet parlait de « The Untitled Rian Johnson Project ». Après un peu de recherche sur Google, il était clair que c’était l’épisode 8. Nous n’avons rien eu à préparer (…) Nous allions à l’audition puis ils donnaient des instructions imprimées sur du papier rouge pour ne pas repartir avec. – Kelly Marie Tran

Une lecture à froid comme seule ligne directrice

Rejoindre Star Wars demande beaucoup d’implication – Crédit : Lucasfilm

Une fois au casting, Kelly Marie Tran n’avait qu’une lecture à froid à effectuer pour un personnage très vague.

C’était essentiellement de la lecture à fois lors de la première audition. Je me souviens que la description était « 20 ans, femme, personnage Y ». Et c’est tout. Vous ne saviez rien. Alors oui, c’était mystérieux. La meilleure chose que j’ai faite était d’essayer autant que possible d’être présente et attentive à ce dont la scène parlait, plutôt qu’essayer d’y trouver un quelconque sens. – Kelly Marie Tran

L’actrice révèle avoir joué deux scènes, dont l’une en relation avec Finn, joué par John Boyega.

Source : ComicBook