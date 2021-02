Stardew Valley : le jeu de plateau est maintenant disponible

Stardew Valley, le célèbre jeu de gestion de ferme en pixel art, vient d’être décliné en jeu de plateau. Créé par Eric « ConcernedApe » Barone, Stardew Valley : The Board Game est un jeu de société coopératif d’agriculture et d’amitié.

Créé en 2016 par Eric « ConcernedApe » Barone, Stardew Valley a su conquérir les joueurs sur toutes les plateformes. Depuis l’arrivée du mode multijoueur qui a démarré en bêta sur Steam en 2018, Stardew Valley n’a fait que de gagner en popularité. Il a maintenant été décliné en jeu de plateau pour les joueurs qui veulent faire découvrir la douce expérience légèrement addictive du jeu à leur famille et à leurs amis.

La boîte de Stardew Valley : The Board Game – Crédit : Delano Games

Stardew Valley : The Board Game est disponible dès aujourd’hui sur le magasin officiel au prix de 55 dollars. Cependant, il est seulement disponible aux États-Unis à l’heure actuelle. Les créateurs ont tout de même confirmé que « nous travaillons pour le rendre disponible en dehors des États-Unis, mais en raison de la complexité impliquée pour le moment, nous sommes toujours en train de déterminer les détails ». En attendant son arrivée en France, n’hésitez pas à consulter notre top des jeux de plateau incontournables pour 2021.

Stardew Valley : The Board Game est un jeu de plateau complexe qui se base sur la coopération des joueurs

Stardew Valley : The Board Game a réussi le pari de transposer la gestion de ferme virtuelle et celle des relations amicales ou amoureuses avec les PNJ dans un jeu de plateau coloré avec un style graphique attrayant. Le jeu de plateau est publié par Delano Games et créé par Eric Barone, Cole Medeiros et Matt Griffin. Ils ont tous les trois eu l’idée du jeu de plateau après une partie en coopération sur le jeu vidéo en 2018.

Le plateau, les jetons et les cartes de Stardew Valley : The Board Game – Crédit : Delano Games

Quelques années plus tard, le jeu de plateau de Stardew Valley est enfin disponible pour 1 à 4 joueurs. Il faut compter environ 45 minutes par joueur pour terminer une partie qui s’étale sur un an de jeu. Il s’agit d’un jeu coopératif puisque l’objectif est de « sauver la vallée de l’infâme Joja Corporation ! ». Pour y parvenir, les joueurs peuvent cultiver, pêcher, élever des animaux, récolter des ressources, se faire des amis, etc. À chaque tour, une carte saison est tirée. Elle révèle la météo et les évènements qui vont se dérouler pendant le tour. Chaque joueur doit décider de ce qu’il compte faire pendant ce tour. Par exemple, cela peut être se concentrer sur la pêche ou même s’occuper de l’élevage.

Enfin, aussi simple qu’il puisse paraître, Stardew Valley : The Board Game reste un jeu complexe. Les créateurs ont tenu à rappeler que ce n’est pas un jeu rapide occasionnel. À l’instar du jeu de plateau de Monster Hunter World qui débarque sur Kickstarter en avril 2021, le jeu de plateau de Stardew Valley propose « une expérience avec profondeur et rejouabilité ».

Source : BleedingCool