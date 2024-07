Fallout 4 : un mod aussi riche qu’un jeu complet arrive, foncez maintenant

© Bethesda

La série Fallout a grandement relancé l’intérêt autour de la licence culte de Bethesda. Les joueurs se sont rués sur Fallout 4 afin de découvrir ou redécouvrir le jeu en monde ouvert post-apocalyptique du studio américain. Bethesda a même publié un patch next-gen fin avril.

Évidemment, l’attente autour de Fallout 5, le prochain opus de la saga, est aussi plus importante que jamais. Avant de vous plonger dans celui-ci, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle aventure dès ce 25 juillet.

Fallout London, mod du quatrième opus, arrive enfin ce 25 juillet sur PC

Fallout 5 ne devrait pas sortir avant un petit moment, même si Bethesda serait en train « en train d’élaborer des plans pour que le prochain Fallout soit disponible le plus tôt possible » suite au succès de la série, selon Jez Corden.

Heureusement, un certain Fallout : London, lui, sort aujourd’hui sur PC. Dean Carter, membre du studio Team Folon à l’origine de la conception du mod, a partagé une musique du jeu nommée « I Just Can’t Wait (For Tomorrow) » dans le serveur Discord de Fallout : London ce 24 juillet.

Il confirme au média Inverse que, sauf en cas de « guerre nucléaire », le mod sortira bien sur PC ce 25 juillet. Un trailer de lancement sera publié à 15h sur YouTube. Fallout : London est un mod sur lequel des passionnés de la saga travaillent depuis 2019. Au cours du développement, plusieurs dizaines de personnes, dont des professionnels de l’industrie, ont rejoint le projet, donnant naissance à la Team Folon.

Ce dernier est même parvenu à taper dans l’œil de Bethesda, le studio américain proposant à certains des moddeurs de rejoindre ses rangs. Fallout : London emmènera, pour la première fois, les joueurs en dehors des États-Unis, à Londres.

« Des aristocrates du Parlement à la résurrection des Chevaliers de la Table Ronde, en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et bien plus encore), Fallout : London incarne l’histoire et l’esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée une tournure résolument nucléaire », indique le synopsis de la Team Folon.

L’aventure se déroule 40 ans avant les événements du troisième épisode. Avec ses 200 quêtes, le mod gratuit devrait vous occuper longtemps. Team Folon promet 90 heures de jeu. Pour jouer à Fallout : London, vous devez posséder Fallout 4 et tous ses DLC. Ensuite, vous n’avez plus qu’à télécharger cette nouvelle aventure sur Steam ou GOG.