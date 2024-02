PS5 : Silent Hill fait son grand retour avec un jeu gratuit, disponible maintenant !

Surprise ! Sony et Konami viennent de sortir un tout nouveau jeu Silent Hill. Il est disponible dès maintenant, en exclusivité sur PlayStation 5, en plus d’être totalement gratuit. Oui, vous avez bien lu. Alors, de quoi s’agit-il ? On vous résume tout ça.

Silent Hill: The Short Message © Sony

Les fans de la célèbre série d’horreur Silent Hill vont être gâtés ce mois-ci. Konami vient d’annoncer lors du State of Play un nouveau jeu gratuit, Silent Hill: The Short Message, ainsi qu’une bande-annonce inédite du remake de Silent Hill 2, attendu depuis longtemps.

Silent Hill The Short Message est disponible sur PS5 dès maintenant, gratuitement

Silent Hill: The Short Message est, comme vous vous y attendez, un jeu d’horreur psychologique, mais à la première personne. Le joueur incarne Anita, une jeune fille qui reçoit un message mystérieux de sa meilleure amie Maya.

Le message dit simplement « tu ne peux pas partir tant que tu ne l’as pas trouvé ». Anita se rend à l’appartement de Maya, qui est situé dans une ville abandonnée. Elle y découvre un monde sombre et délabré, peuplé de créatures étranges et terrifiantes.

Le jeu est le fruit d’un projet expérimental mené par des jeunes développeurs passionnés par la série Silent Hill, avec le soutien de Hexadrive, un studio expérimenté qui avait notamment bossé sur The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ou Ōkami HD.

La petite surprise ? Il est disponible gratuitement sur PlayStation 5, et dès maintenant, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir l’esprit de la série. Voici la bande-annonce.

Le jeu se veut être « un message d’espoir pour une génération qui souffre », en montrant que la gentillesse peut faire la différence.Il explore des thèmes tels que la dépression, le suicide et le harcèlement. Anita est une jeune fille fragile qui a été victime de harcèlement à l’école. Elle se sent perdue et seule, et elle est hantée par les souvenirs de Maya.

Le jeu est également une façon pour Konami de renouer avec ses fans et de leur offrir une nouvelle vision de Silent Hill. Conçu pour être un court et intense, il dure environ deux heures, et il est donc disponible gratuitement sur PlayStation 5. De quoi tenir les fans en haleine, en attendant le remake de Silent Hill 2.