Le top des jeux de plateau incontournables pour démarrer 2021

Oubliez le Monopoly ou le Risk, on vous fait découvrir des jeux de plateau moins connus, mais tout aussi incontournables et surtout qui offrent des règles qui renouvelleront vos classiques.

Les jeux de société sont en plein boom cette année notamment avec les confinements à répétition qui nous ont poussés à revoir nos moyens de s’occuper et de trouver des activités à faire ensemble ou en solo. Mais les Français ont surtout pu constater la diversité du monde du jeu de société, des milliers de références, des centaines de nouveautés chaque année… Il y a forcément un jeu fait pour vous ! Parmi ces jeux, les jeux de plateau se distinguent tout particulièrement et sont aujourd’hui devenus incontournables, mais mettez de côté les grosses franchises comme les Monopoly, Risk… et suivez-nous à la découverte des nouveaux incontournables des jeux de société de plateau !

Nos autres sélections de jeux de société et jeux de plateau

Bubblee pop, le puzzle bubble du jeu de société !

Bubblee pop – Crédit : Bankiiz

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Bankiiz

Auteur : Grégory Oliver

Illustrateur : Alexey Rudikov

Bubblee pop est un jeu de société très proche de la mécanique des jeux de téléphone comme puzzle bubble ! Une lutte planétaire où le but est d’attirer le plus de bubblees !

Pour jouer, le but est de réaliser des lignes ou des colonnes de bubblees dans votre atmosphère pour vous rapporter des points de victoire ! Chacun votre tour, vous devrez faire tomber deux bubblees dans votre camp. Vous devrez les choisir attentivement afin de ne pas finir bloqué. À chaque fois que vous réalisez une suite de bubblees de couleur, vous les enlevez de votre plateau et ils vous font marquer des points. Chaque suite de couleur vous offre des opportunités de bonus se répercutant soit sur votre plateau, soit sur celui de votre adversaire. Le premier joueur qui se retrouve bloqué perd la partie ou si le sachet de bubblees se termine, le joueur qui a marqué le plus de points gagne !

The Island, fuyez ! si vous le pouvez…

The Island – Crédit : Asmodee

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Asmodee

Auteur : Julian Courtland-Smith

Dans The Island, vous découvrez une nouvelle île lorsque tout à coup elle commence à s’enfoncer dans l’eau à cause du volcan ! Une seule chose à faire, fuir !

Dans The Island, le but est de sauver un maximum de personnages sur l’île, mais pour cela il va falloir traverser une mer agitée, dangereuse et pleine de créatures affamées ! Chaque joueur à une équipe de personnages de valeurs différentes, qu’il doivent amener vers les îles aux alentours. Pour cela, soit la nage soit la barque. Les barques vous font avancer de 3 cases alors que les nageurs avancent de seulement 1 case. Mais une fois à l’eau, le danger est encore plus présent, requins, baleines, courants sous-marins, mais surtout serpents de mer qui ne ratent pas une aussi belle occasion de manger ! Chacun leur tour, les joueurs avancent un de leurs personnages et font bouger un monstre marin pour attaquer leurs adversaires. Lorsque toute l’île a sombré, les joueurs comptent la valeur cumulée des personnages qu’ils ont sauvés. Celui qui a la plus grande valeur cumulée gagne la partie !

The Island est un jeu stratégique, où le gagnant sera celui qui aura sauvé le plus de personnages de valeur ou mangé le plus d’adversaires ! Un jeu facile d’accès et très fun à jouer !

Monsieur Carrousel, attention à la pluie !

Monsieur Carrousel – Crédit : Loki

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs

Âge : à partir de 4 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Loki

Auteur : Sara Zarian

Illustrateur : Apolline Etienne

Monsieur Carrousel est un jeu de coopération dans lequel vous devez réussir à placer tous les enfants dans le manège avant que la pluie n’arrive !

Dans Monsieur Carrousel vous l’aurez compris vous devez agir ensemble pour faire monter les enfants à bord du carrousel avant que la pluie n’arrive ! Pour jouer, les joueurs tirent le dé, celui-ci leur donne une couleur correspondant à une case. Si cette case n’est pas occupée, ils peuvent y placer un enfant. Si la couleur correspond à une case occupée par un enfant, les joueurs font tourner le carrousel. Deux options s’offrent à eux à ce moment la : soit la case pointée du doigt par Monsieur Carousel est libre et l’enfant si assoie, soit elle est occupée et les joueurs essaient de se rappeler sur quel animal est assis l’enfant, s’ils trouvent ils gagnent un rayon de soleil, mais s’ils perdent, ils récupèrent une goutte d’eau… Si les joueurs placent tous les enfants alors ils gagnent, mais s’ils récupèrent 8 gouttes d’eau la partie est perdue…

Monsieur Carrousel est un bon jeu de mémoire, dans lequel vous travaillez en équipe pour pouvoir rendre heureux vos enfants !

Brass Lancashire, l’empire industriel !

Brass Lancashire – Crédit : Funforge

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : 60 minutes

Éditeur : Funforge

Auteur : Martin Wallace

Illustrateurs : David Forest et Lina Cosette

Dans Brass Lancashire le but est de devenir le maître de l’industrialisation en maîtrisant canaux et chemins de fer ! Une partie sous fond d’histoire en vous plongeant en pleine époque moderne !

Brass Lancashire vous plonge dans une course acharnée à l’industrialisation dans laquelle vous allez devoir développer votre empire pour maîtriser tout d’abord les canaux de productions puis les chemins de fer ! Pour cela, vous devez vous assurer des rentrées d’argent à chaque tour ! Vous disposez ainsi d’une main de 8 cartes Usine que vous devrez placer pour vous rapporter des points au fur et à mesure de la partie. Les points de victoire dépendent des chemins de fer et des canaux que vous possédez. En effet, la partie se déroule sur 2 périodes, d’abord avec des canaux que vous devez acheter et que vous pourrez, dans un second temps, transformer en chemin de fer ! Ils vous rapportent des points de victoire et permettent de relier vos usines les rendant rentables en vous offrant des points de victoire ! Celui qui a le plus de points de victoire à la fin gagne !

Brass Lancashire est un excellent jeu de stratégie et de positionnement dans lequel, la moindre erreur de placement peut se payer cash !

Pour une Poignée de Marguerites, une folle course de vaches !

Pour une Poignée de Marguerites – Crédit : Space Cow

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 5 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Éditeur : Space Cow

Auteurs : Franck Crittin, Grégoire Largey

Quelles sont gourmandes ces vaches, prêtes à tout pour manger en paix, jamais peur d’aller au duel, encore moins pour une poignée de marguerites !

Pour une Poignée de Marguerites est une course dans laquelle vous jouez une vache qui doit manger un nombre précis de fleurs de couleur. À chaque tour, les joueurs lancent le dé, ils avancent sur le plateau et en fonction de leur case ils peuvent récupérer des fleurs ou des trèfles ! Les trèfles servent de monnaie d’échange contre des fleurs si jamais il vous en manque à la fin ! Mais ces vaches sont très possessives et si par malheur elles se retrouvent sur une même case… c’est le duel ! Chaque vache est numérotée comme un dé et dès lors qu’elles se croisent, c’est un véritable tête-à-tête. Vous devez donc lancer vos deux vaches l’une contre l’autre et celle qui tombe sur le plus gros nombre remporte autant de trèfles qu’indique son chiffre ! Le premier joueur qui réunit toutes ses fleurs gagne !

Pour une poignée de marguerites est un jeu très amusant à faire en famille avec un plateau d’une très grande qualité ! Un jeu fleuri avec des vaches qui vont vous rendre fou !

Tous ces jeux sont considérés comme des incontournables des jeux de plateau ! Mais ils ne sont qu’un premier aperçu de la diversité incroyable des jeux de société de plateau. Pour en avoir une idée encore plus précise, n’hésitez pas à aller voir le top 25 des jeux de société de plateau incontournables de Noël 2020 de nos compères de chez ludum.fr !