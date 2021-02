Monster Hunter World : le jeu de plateau par Steamforged Games arrive sur Kickstarter en avril 2021

Sorti en janvier 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One, puis sur PC sept mois plus tard, Monster Hunter World revient sous une tout autre forme. En effet, le jeu de chasse aux monstres est adapté en jeu de plateau par Steamforged Games. Celui-ci s’est déjà forgé une excellente réputation dans le milieu, que ce soit avec le jeu de plateau d’Horizon Zero Dawn ou encore celui de Resident Evil 3 qui a connu un énorme succès sur Kickstarter et qui sera bientôt disponible.

La figurine Rathalos de Monster Hunter World : The Board Game – Crédit : Steamforged Games

Les adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau sont de plus en plus fréquentes. Il y a quelques mois, Mythic Games a annoncé le jeu de plateau de Darkest Dungeon. Quant à lui, Monster Hunter World : The Board Game est en préparation depuis déjà quelque temps avec une date de sortie estimée en 2021 ou 2022. Steamforged Games a annoncé que le jeu de plateau sera lancé sur Kickstarter dès avril 2021. Les amateurs de chasse aux monstres auront accès à trois paliers de financement participatif.

La chasse aux monstres, du jeu vidéo au jeu de plateau

Le jeu de plateau de Monster Hunter World prendra la forme d’un jeu de type « Choose Your Own Adventure », c’est-à-dire que le joueur prendra des décisions qui impacteront l’histoire. Vous pourrez partir à la chasse tout seul ou accompagné de trois autres joueurs.

Sisters and brothers of the Fifth Fleet, it’s time to take our first step into uncharted lands—a tabletop Monster Hunter: World!



Get your first look at the pledge levels: https://t.co/nET8ciyq9h pic.twitter.com/MhR2CdTUuD — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) January 29, 2021

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur le jeu, mais Steamforged Games a déjà révélé que vous parcourrez « les jungles torrides de la Forêt Ancienne (ou les marais fétides de Wildspire Wastes) pour rassembler des ressources et rechercher un monstre qui pourrait apparaître à tout moment ».

Une figurine de monstre de plus de 30 cm de haut dans Monster Hunter World : The Board Game

Le premier palier de financement participatif, « Entry Pledge », se débloquera à 56€. Il donnera accès à 4 monstres XL, 4 chasseurs, plus de 600 cartes, le plateau de jeu double face de la Forêt Ancienne, le livre de règles et le livre de quêtes. Steamforged Games a annoncé une campagne rejouable de 30 heures.

Pour 125€, vous débloquerez le « Core Pledge » qui offre une campagne rejouable de 60 heures avec le plateau de la Forêt Ancienne et le plateau de Wildspire Waste. Ce pack contient 1 monstre XXL, 1 monstre L et 7 monstres XL. Vous aurez également 8 chasseurs et plus de 1 200 cartes.

Enfin, le dernier palier appelé « All-In Pledge » contient une figurine de Kushala Daora de plus de 30 cm de haut. Il y a en plus 7 monstres XL, 3 monstres XXL et 1 monstre XXXL. Ce pack sera aussi composé de 12 chasseurs et plus de 1 800 cartes. Les 8 livres de règles et de quêtes proposeront une campagne rejouable de 75 heures. Le « All-In Pledge » de Monster Hunter World : The Board Game sera vendu à 249€.

Steamforged Games révèlera les figurines des monstres de chaque palier dans les semaines à venir. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre top des jeux de plateau incontournables pour démarrer 2021.

Source : Bleeding Cool