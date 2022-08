Starfield sera deux fois plus grand que tous les jeux Bethesda

Le monde ouvert de Starfield promet d’être énorme, en l’occurrence deux fois plus grand que tous les jeux Bethesda, y compris The Elder Scrolls et Fallout. Le compositeur Inon Zur a donné plus d’informations sur ce qu’il faut attendre de Starfield.

Après des franchises comme The Elder Scrolls et Fallout, Bethesda s’est forgé une excellente réputation dans les jeux en monde ouvert. C’est la raison pour laquelle Starfield est attendu avec autant d’impatience par les joueurs. Selon Todd Howard qui est le producteur exécutif de Bethesda Game Studios, Starfield sera un « Skyrim dans l’espace ». Mais alors, à quoi s’attendre exactement ?

Starfield – Crédit : Bethesda

Nous n’avons pas encore tous les détails sur Starfield, mais on sait déjà que Bethesda a de grandes ambitions pour son premier nouvel univers en 25 ans. Le compositeur Inon Zur a révélé que Starfield sera deux fois plus grand que tous les jeux de Bethesda. Il a également donné plus d’informations sur son RPG spatial en monde ouvert.

En plus d’être énorme, Starfield sera aussi un jeu « philosophique » qui pose des questions aux joueurs

À l’occasion d’une interview au cours du Nikhil Hogan Show, Inon Zur qui travaille sur la bande-son de Starfield a expliqué que le jeu sera « au moins deux fois plus grand que le plus grand jeu » de Bethesda. C’est une révélation importante qui confirme à quel point le monde ouvert de Starfield sera énorme. On sait d’ailleurs déjà que plus de 1 000 planètes réparties dans 100 systèmes seront explorables.

De plus, selon Inon Zur, le monde ouvert gigantesque de Starfield n’est pas la seule chose qui compte. Il décrit Starfield comme étant un jeu « philosophique » qui pose des questions aux joueurs au cours de l’histoire. Cette explication plutôt mystérieuse du compositeur révèle que Starfield ne sera pas un RPG comme les autres. Bethesda a apparemment aussi beaucoup misé sur le gameplay et l’exploration spatiale. Autant vous dire que les joueurs sont impatients de découvrir cet aspect philosophique de Starfield, sans oublier son énorme monde ouvert, bien évidemment.

Enfin, Starfield devait sortir le 11 novembre 2022 avant d’être repoussé à 2023. Nous attendons toujours d’avoir une date de sortie plus précise. Starfield sera exclusivement disponible sur Xbox et PC et Bethesda s’en est d’ailleurs excusé auprès des joueurs PlayStation.

