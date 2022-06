Starfield : vous pourrez explorer plus de 1000 planètes

Starfield commence à se dévoiler progressivement. L’un des jeux les plus attendus de 2023 promet aux joueurs un monde ouvert gigantesque dans les étoiles. Le jeu de la même trempe que Skyrim est le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans. Le studio qualifie lui-même son RPG spatial de « Skyrim dans l’espace ».

À l’occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, on vient d’apprendre que Starfield proposera plus de 1000 planètes à explorer réparties dans 100 systèmes différents. Les joueurs auront de quoi faire. Cette promesse fait évidemment penser à celle de No Man’s Sky et de son exploration spatiale infinie avec sa génération procédurale. Espérons donc que la même erreur ne se reproduise pas deux fois et que Starfield soit à la hauteur des attentes.

Bethesda a partagé une vidéo de gameplay de Starfield à couper le souffle

Bethesda a profité de l’évènement pour révéler la première vidéo de gameplay du RPG spatial. Après les artworks et la bande originale jouée par l’Orchestre symphonique de Londres, nous avons enfin pu commencer à découvrir le jeu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le RPG paraît totalement démesuré avec un gameplay à couper le souffle. Autant vous dire que les joueurs sont impatients d’en voir plus.

Dans la vidéo de présentation du gameplay, le joueur atterrit sur la lune de Kreet. Il rencontre rapidement des créatures extraterrestres, mais celles-ci ne semblent pas hostiles. Le joueur tombe ensuite sur un laboratoire de recherche occupé par des pirates qui sont cette fois-ci particulièrement hostiles. S’ensuit alors une fusillade impressionnante en vue à la première personne à l’intérieur du laboratoire.

Comme dans Skyrim et les autres jeux de Bethesda, des serrures de coffres futuristes sont à déverrouiller pour looter des armes et d’autres objets essentiels à l’aventure. En plus de se battre contre les pirates et les extraterrestres hostiles, les joueurs pourront aussi construire leurs propres avant-postes et embaucher des PNJ pour les entretenir. Il en ira de même pour les vaisseaux spatiaux. Ils pourront être construits, personnalisés et gérés par un équipage. Tous les vaisseaux de Starfield seront jouables et auront leurs propres sensations.

Enfin, Starfield est attendu pour la première moitié de 2023. Il sera exclusivement disponible sur Xbox et PC. Le RPG spatial aura aussi droit à sa propre montre connectée collector qui pourrait être incluse dans une édition spéciale du jeu.

